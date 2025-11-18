Войти

У профільному комітеті Ради прокоментували збільшення тижневого навантаження для вчителів

В Україні станом на 2025 рік вільними є майже 44 тисячі ставок шкільних вчителів. Про це голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив в своєму Telegram-каналі.

Бабак зазначив, що загалом в закладах загальної середньої освіти нині є 315 819 ставок вчителя, але фактично на них працює 271 891 педагог.

"Тобто 43 928 ставок залишаються вільними, з них більшість перекривається сумісництвом, а частина не перекривається і є вакансіями", - додав він.

За словами Бабака, цей дефіцит - реальність системи, особливо у сільських школах і прифронтових громадах.

Він також наголосив, що теоретично у разі збільшення тижневого навантаження з 18 до 22 годин, математично можна було б скоротити 57 422 ставки.

"Але оскільки вже сьогодні 43 928 ставки вільні, реальне "скорочення" становило б лише 13 494 ставки", - підкреслив голова профільного комітету ВР.

