У профільному комітеті Ради прокоментували збільшення тижневого навантаження для вчителів

В Україні станом на 2025 рік вільними є майже 44 тисячі ставок шкільних вчителів. Про це голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив в своєму Telegram-каналі.
Бабак зазначив, що загалом в закладах загальної середньої освіти нині є 315 819 ставок вчителя, але фактично на них працює 271 891 педагог.
"Тобто 43 928 ставок залишаються вільними, з них більшість перекривається сумісництвом, а частина не перекривається і є вакансіями", - додав він.
За словами Бабака, цей дефіцит - реальність системи, особливо у сільських школах і прифронтових громадах.
Він також наголосив, що теоретично у разі збільшення тижневого навантаження з 18 до 22 годин, математично можна було б скоротити 57 422 ставки.
"Але оскільки вже сьогодні 43 928 ставки вільні, реальне "скорочення" становило б лише 13 494 ставки", - підкреслив голова профільного комітету ВР.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023