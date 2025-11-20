Мобільні оператори України збільшили компенсації власникам генераторів, які підтримують роботу базових станцій

Мобільні оператори України переглянули умови проєкту "Генератор зв’язку" та збільшили компенсації власникам генераторів, які підтримують роботу базових станцій під час блекаутів, повідомляє Міністерство цифрової трансформації, пише УНН.
Тепер сума відшкодування витрат за годину роботи генератора зросла, а для дизельних і бензинових пристроїв встановлено різний рівень компенсації.
"Розуміємо ризики та складність роботи поблизу лінії фронту. Тож оператори додали підвищений розмір відшкодування. Він діє для заживлення базових станцій, що розташовані в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій", – йдеться у повідомленні Мінцифри.
Проєкт "Генератор зв’язку" є соціальним – його мета не заробіток, а забезпечення стабільного зв’язку під час відключень. Власники генераторів заправляють та обслуговують їх самостійно, а оператори компенсують витрати на пальне та технічне обслуговування.
