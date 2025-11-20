Мінекономіки: Україна не планує запроваджувати жодних обмежень на експорт пшениці

Україна, один із ключових світових експортерів, у маркетинговому році (з липня 2025 року по червень 2026 року) не планує запроваджувати жодних обмежень на експорт пшениці. Очікується, що експорт пшениці досягне близько 17 мільйонів тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький розповів міжнародному агентству: " Ми не плануємо запроваджувати жодних обмежень на експорт пшениці цього сезону. Урожай вищий, ніж минулого року, а експортні показники нижчі".

Висоцький зазначив, що за попередніми оцінками, урожай пшениці становитиме близько 23 мільйонів (метричних) тонн, а експорт, як очікується, досягне близько 17 мільйонів тонн (у сезоні 2025/26)

Це значно перевищує показники минулого року, коли Україна зібрала 22,6 мільйона тонн і експортувала 15,7 мільйона тонн у сезоні 2024/25.

Дані Міністерства економіки свідчать, що цього сезону країна експортувала лише 6,8 мільйона тонн пшениці, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник сягав 8,6 мільйона тонн.