У Німеччині деяких біженців з України позбавлять права на отримання соціальних виплат, - ЗМІ

Біженців з України, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, позбавлять права на отримання соціальних виплат для безробітних "бюргергельд" (Bürgergeld – "гроші для громадян").

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що відповідний законопроєкт уряд Німеччини схвалив у середу, 19 листопада.

Ті українські біженці, які отримали тимчасовий захист у Німеччині після 1 квітня, отримуватимуть лише 441 євро.

Для тих українських біженців, які отримали тимчасовий захист у Німеччині до 1 квітня 2025 року, нічого не зміниться. Вони і надалі отримуватимуть Bürgergeld — базову допомогу для безробітних, яку наразі виплачують громадянам України на загальних умовах із німцями. Вона становить 563 євро.

Аби закон набрав чинності, його мають ухвалити Бундестаг та Бундесрат - представницький орган федеральних земель Німеччини. Коли документ подадуть на розгляд парламенту, поки невідомо.

У Міністерстві праці Німеччини зауважують, що метою влади надалі залишається якомога швидше і довгострокове працевлаштування українських біженців.

Громадяни України, які виїхали за кордон через повномасштабну війну та отримали там право на легальне перебування, як правило, отримують соціальну допомогу від приймаючої країни. Розміри та умови такої допомоги у кожній країні різні та залежать передусім від фінансових можливостей держави. З 2022 року суми виплат часто змінювались, а деякі держави скасовували їх взагалі.

У Німеччині проживає найбільша кількість українців, що втікали від повномасштабної війни. За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, станом на жовтень 2025 року проживали близько 1,26 мільйона біженців з України. Близько 700 тисяч українських біженців мали право на соцдопомогу, серед них 200 тисяч дітей.

Громадяни України, які прибули до Німеччини після 24 лютого 2022 року (самотні дорослі без дітей), отримують допомогу в розмірі 563 євро на місяць. Ця сума еквівалентна тій, що платять безробітним німцям.

Українці, які перебувають у пошуку роботи, можуть також додатково отримувати від 150 до 225 євро щомісяця. Сімейна пара отримує по 504 євро на особу. За дитину платять до 390 євро. Також держава допомагає біженцям із житлом та освітою.

У вересні 2025 року країни Європейського Союзу видали 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України, які тікають від війни. Це на 49,0% більше, ніж у серпні 2025 року та найбільша щомісячна кількість нових рішень про надання прихистку українцям за 2 роки.