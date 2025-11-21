У Міненерго пояснили, чому енергетики вимушено зменшують потужність атомних станцій

У Міністерстві енергетики повідомили, що станом на 20 листопада Південноукраїнська та Хмельницька атомні електростанції працюють на номінальній потужності, тоді як Рівненська АЕС — на зниженій.

У відомстві уточнюють, що це пов'язано з наслідками останніх масованих атак росії на енергосистему.

У Міненерго зазначили, що "під час масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти 19 листопада загальна потужність атомної генерації в ОЕС України на певний період знижувалась". Зараз два об'єкти працюють у штатному режимі, а Рівненська станція поки виробляє менше електроенергії.

У міністерстві також пояснили, чому енергетики вимушено зменшують потужність атомних станцій під час інтенсивних атак. Першою причиною назвали превентивні заходи безпеки: раптове вимкнення високовольтних ліній при роботі енергоблоків на повну може створити серйозні ризики, тому навантаження зменшують заздалегідь. Другою причиною стали прямі наслідки російських ударів по підстанціях "Укренерго", які забезпечують передачу потужності з АЕС.

У Міненерго підкреслили, що такі рішення ухвалюються для стабільної та безпечної роботи енергосистеми в умовах триваючих атак.