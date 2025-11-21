Financial Times: США очікують, що Київ погодиться на мирний план до 27 листопада

Україна опинилася під сильним тиском адміністрації президента США Дональда Трампа щодо швидкого прийняття мирного плану, американська сторона очікує, що Київ погодиться до 27 листопада, повідомляє Financial Times, опираючись на дані деяких українських чиновників.

За їхніми даними, 28-пунктовий план передбачає значні поступки з боку Києва, які перетинають його давні "червоні лінії". Американська сторона нібито очікує, що президент Володимир Зеленський підпише угоду до Дня подяки, щоб представити її москві пізніше цього місяця та завершити процес до початку грудня.

"Президент України офіційно отримав від американської сторони проект плану, який, на думку американської сторони, може допомогти відновити дипломатію", – заявили обізнані особи, близькі бо Офісу президента.

Водночас вони додали, що Київ "погодився працювати над положеннями плану таким чином, щоб досягти справедливого завершення війни", і що Зеленський очікує обговорити з Трампом "існуючі дипломатичні можливості та ключові моменти, необхідні для досягнення миру".

За словами джерел, пропозиція вимагає від України передати під контроль росії території на сході Донбасу, скоротити чисельність збройних сил наполовину та відмовитися від важливих категорій озброєнь. Українські чиновники готують зустрічні пропозиції для представлення американській стороні.