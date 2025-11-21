Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Каллас: ЄС буде посилювати боротьбу з російським тіньовим флотом

127

ЄС буде посилювати боротьбу з російським тіньовим флотом; ці санкції вже довели свою ефективність, знизивши експорт сирої нафти з рф на 30 відсотків.

Про це висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас сказала на пресконференції за підсумками Ради міністрів закордонних справ країн ЄС, передає кореспондент Укрінформу.

«ЄС має дуже чіткий план з двох пунктів: по-перше, послабити росію, по-друге - підтримати Україну. Сьогодні голова Європейського розвідувального центру та посланник ЄС з питань санкцій навели свої дані. Вони дуже чіткі. Експорт російської сирої нафти є найнижчим за останні місяці. російські податкові надходження від продажу нафти є найнижчими від початку війни. Санкції сильно б'ють по росії, і їх буде ще більше», - наголосила Каллас.

За її словами, ЄС уже наклав обмеження на понад 550 суден і проводить переговори з державами прапора, які реєструють ці танкери.

«У перший тиждень ефект санкцій був таким, що доходи від нафти (яка експортується) через Балтійське і Чорне моря впали на 30 відсотків. Але очевидно, що нам потрібно робити більше. А саме - запроваджувати ці санкції окремо, на більш гнучкій основі, не чекаючи наступного пакету», - підкреслила висока представниця ЄС.

Каллас додала, що найбільший ефект у цьому напрямку має спільна робота зі Сполученими Штатами і Великою Британією.

Каллас
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 21 ноября 2025
Четверг, 20 ноября 2025
Среда, 19 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023