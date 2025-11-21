Каллас: ЄС буде посилювати боротьбу з російським тіньовим флотом

ЄС буде посилювати боротьбу з російським тіньовим флотом; ці санкції вже довели свою ефективність, знизивши експорт сирої нафти з рф на 30 відсотків.
Про це висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас сказала на пресконференції за підсумками Ради міністрів закордонних справ країн ЄС, передає кореспондент Укрінформу.
«ЄС має дуже чіткий план з двох пунктів: по-перше, послабити росію, по-друге - підтримати Україну. Сьогодні голова Європейського розвідувального центру та посланник ЄС з питань санкцій навели свої дані. Вони дуже чіткі. Експорт російської сирої нафти є найнижчим за останні місяці. російські податкові надходження від продажу нафти є найнижчими від початку війни. Санкції сильно б'ють по росії, і їх буде ще більше», - наголосила Каллас.
За її словами, ЄС уже наклав обмеження на понад 550 суден і проводить переговори з державами прапора, які реєструють ці танкери.
«У перший тиждень ефект санкцій був таким, що доходи від нафти (яка експортується) через Балтійське і Чорне моря впали на 30 відсотків. Але очевидно, що нам потрібно робити більше. А саме - запроваджувати ці санкції окремо, на більш гнучкій основі, не чекаючи наступного пакету», - підкреслила висока представниця ЄС.
Каллас додала, що найбільший ефект у цьому напрямку має спільна робота зі Сполученими Штатами і Великою Британією.
