Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурси на обрання трьох незалежних членів наглядових рад двох стратегічних енергетичних компаній – ПАТ "Центренерго" та Акціонерного товариства "Енергетична компанія України".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФДМУ.
Кандидати повинні мати вищу освіту (для "Енергетичної компанії України" – ступінь магістра), професійні знання та навички, досвід роботи від 5 років і вільне володіння державною мовою.
Для участі у конкурсі необхідно подати:
Фонд запрошує експертів та кваліфікованих кандидатів долучитися до стратегічних підприємств та сприяти підвищенню ефективності енергетичного сектору, зміцненню енергетичної безпеки, прозорості корпоративного управління та стабільного розвитку компаній.
