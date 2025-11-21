Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурси на обрання трьох незалежних членів наглядових рад двох стратегічних енергетичних компаній – ПАТ "Центренерго" та Акціонерного товариства "Енергетична компанія України".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФДМУ.

Кандидати повинні мати вищу освіту (для "Енергетичної компанії України" – ступінь магістра), професійні знання та навички, досвід роботи від 5 років і вільне володіння державною мовою.

Для участі у конкурсі необхідно подати:

резюме в довільній формі;

анкету встановленого зразка;

скановану копію паспорта та РНОКПП;

письмову згоду на обробку персональних даних (якщо документи подаються електронною поштою);

заяву про відповідність критеріям незалежності члена Наглядової ради;

мотиваційний лист.

Фонд запрошує експертів та кваліфікованих кандидатів долучитися до стратегічних підприємств та сприяти підвищенню ефективності енергетичного сектору, зміцненню енергетичної безпеки, прозорості корпоративного управління та стабільного розвитку компаній.