The Guardian: росіяни зруйнували один з останніх енергоблоків Чернігівської області

Два тижні тому росіяни зруйнували один з останніх енергоблоків Чернігівської області. Підстанцію рятували бетонними стінами, але даху над нею не було – не встигли збудувати.

Про це пише The Guardian, передає УНН.

"Два тижні тому росіяни зруйнували один з останніх енергоблоків Чернігівської області. "Чернігівобленерго" збудувала дві захисні стіни з бетону та піску навколо підстанції 110 кВ. Однак даху не було. Будувати її було б недоцільно, а на будівництво нового об'єкта під землею не було ні часу, ні грошей", - пише видання.

Заступник директора технічного з низьковольтних мереж АТ "Чернігівобленерго" Сергій Переверз заявив, що об’єкт не підлягає ремонту.