Мережко: Припускаю або підозрюю, що Трамп навіть не читав цей мирний план

Опублікований неофіційно мирний план щодо російсько-української війни радше є провокацією диктатора володимира путіна, щоб спробувати використати президента США Дональда Трампа для висування ультиматуму Україні. Таку думку для тексту LIGA.net висловив голова комітету Ради з питань зовнішньої політики від Слуги народу Олександр Мережко.
"Якщо починаєш думати над цим мирним планом, то він виглядає дуже дивно. Його текст офіційно не оприлюднили. І Трамп, і путін дуже обережні в питанні схвалення чи оцінок цього плану. Я припускаю або підозрюю, що Трамп навіть не читав цей план. [...] Це радше така провокація путіна, яку він вчинив, насамперед за допомогою [свого спецпредставника] дмитрієва, використовуючи [спецпосланця президента США] Віткоффа і сподіваючись використати Трампа", – заявив він.
Мережко заявив, що цей план є пасткою навіть для американського президента, оскільки в наявному документі є фактично всі вимоги росіян.
На думку нардепа, завданням диктатора рф було просунути цей так званий мирний план за допомогою Віткоффа й через Трампа поставити його як ультиматум для України, розуміючи, що вона відмовиться від нього.
"І тоді це може дискредитувати Україну в очах Трампа, і навіть [у росіян] виникає надія, що Трамп припиняє допомогу Україні. Ось це план путіна. Тобто це радше схоже на таку спецоперацію", – розповів обранець.
Однак, вважає він, коли американський президент ознайомився зі змістом цього плану, то він зрозумів, що не варто оприлюднювати такий документ й казати, що "це мій план, я його [офіційно] підтримую".
"Моя думка така: найбільше це вже Трамп починає розуміти, що це помилка з його боку. Зараз приїдуть до нього європейці й теж скажуть: "Що це за такий текст, абсолютно неприйнятний?" І вихід просто не звертати увагу на це", – підсумував Мережко.
