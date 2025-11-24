Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Мережко: Припускаю або підозрюю, що Трамп навіть не читав цей мирний план

133

Опублікований неофіційно мирний план щодо російсько-української війни радше є провокацією диктатора володимира путіна, щоб спробувати використати президента США Дональда Трампа для висування ультиматуму Україні. Таку думку для тексту LIGA.net висловив голова комітету Ради з питань зовнішньої політики від Слуги народу Олександр Мережко.

"Якщо починаєш думати над цим мирним планом, то він виглядає дуже дивно. Його текст офіційно не оприлюднили. І Трамп, і путін дуже обережні в питанні схвалення чи оцінок цього плану. Я припускаю або підозрюю, що Трамп навіть не читав цей план. [...] Це радше така провокація путіна, яку він вчинив, насамперед за допомогою [свого спецпредставника] дмитрієва, використовуючи [спецпосланця президента США] Віткоффа і сподіваючись використати Трампа", – заявив він.

Мережко заявив, що цей план є пасткою навіть для американського президента, оскільки в наявному документі є фактично всі вимоги росіян.

На думку нардепа, завданням диктатора рф було просунути цей так званий мирний план за допомогою Віткоффа й через Трампа поставити його як ультиматум для України, розуміючи, що вона відмовиться від нього.

"І тоді це може дискредитувати Україну в очах Трампа, і навіть [у росіян] виникає надія, що Трамп припиняє допомогу Україні. Ось це план путіна. Тобто це радше схоже на таку спецоперацію", – розповів обранець.

Однак, вважає він, коли американський президент ознайомився зі змістом цього плану, то він зрозумів, що не варто оприлюднювати такий документ й казати, що "це мій план, я його [офіційно] підтримую".

"Моя думка така: найбільше це вже Трамп починає розуміти, що це помилка з його боку. Зараз приїдуть до нього європейці й теж скажуть: "Що це за такий текст, абсолютно неприйнятний?" І вихід просто не звертати увагу на це", – підсумував Мережко.

Мережко, Трамп, мирний план
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 24 ноября 2025
Воскресенье, 23 ноября 2025
Суббота, 22 ноября 2025
Пятница, 21 ноября 2025
Четверг, 20 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023