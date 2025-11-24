У Єврокомісії назвали основні елементи, необхідні для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала основні елементи, необхідні для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, зосередившись, зокрема, на поверненні викрадених росією українських дітей.

Про це йдеться в її заяві на сайті Єврокомісії, передає Укрінформ.

«Ключовий елемент, який має бути частиною будь-якої угоди. Повернення кожної української дитини, викраденої росією», - наголосила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що з усіх жахів війни, розв’язаної росією, жоден не має глибшого значення, ніж цей.

Євросоюз разом з Україною та Канадою спільно проведе саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, йдеться у заяві.

«Десятки тисяч хлопчиків і дівчаток залишаються в пастці в росії... Ми не заспокоїмося, доки кожен з них не возз’єднається зі своїми сім'ями, у своїх домівках, де їм і місце», - підкреслила президента ЄК.

Фон дер Ляєн окремо виділила три основні елементи, необхідні для справедливого й тривалого миру та захисту суверенітету України.

Перші два стосуються неможливості зміни кордонів силою та відсутності обмежень для ЗСУ, що зробить вразливою Україну до майбутніх нападів та підірве європейську безпеку. Третій стосується закріплення центральної ролі ЄС у забезпеченні миру для України.

«Україна повинна мати свободу та суверенне право обирати свою власну долю. Вона обрала європейську долю. Це починається з відбудови країни, її інтеграції в наш Єдиний ринок та нашу оборонно-промислову базу і, зрештою, приєднання до нашого Союзу», - наголосила фон дер Ляєн.

Зазначається, що ЄС продовжить спільну роботу з Україною, державами-членами, Коаліцією охочих та США, щоб досягти реального прогресу на шляху до миру.