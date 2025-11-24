Акції українських компаній стрімко дорожчають на тлі новин про досягнутий прогрес у мирних переговорах

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WSE) стрімко дорожчають 24 листопада на тлі новин про досягнутий прогрес на переговорах між українською та американською делегацією у Женеві щодо мирного плану адміністрації президента США Дональда Трампа.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними біржі, курс акцій найбільшого в країні виробника цукру агрохолдингу "Астарта" збільшився на 4,95%, Milkiland – на 12,50%, агрохолдингів KSG-Agro, ІМК та "Агротон" – на 9,79%, 4,69% та 15,16%.

Акції Coal Energy виросли в ціні на 13,07%, а найбільшого українського виробника олії – агрохолдингу "Кернел" додали 5,75%.

На Лондонській біржі (LSE) акції гірничорудної компанії Ferrexpo підскочили в ціні на 24,78%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП подорожчали на 6,41%.