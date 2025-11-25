Єврокомісія оновила вимоги для блоків живлення, зарядок та USB-C кабелів

Європейська комісія ухвалила новий регламент 2025/2052, який затверджує оновлені правила для зовнішніх блоків живлення, бездротових зарядок, зарядних станцій для батарей та USB-C кабелів.

Головна зміна – більшість зарядних пристроїв потужністю до 100 Вт мають працювати через порт USB-C або USB-PD. Нові вимоги почнуть діяти 14 грудня 2028 року.

На пристроях з’явиться логотип Common Charger, який показуватиме, що зарядку можна використовувати з різними гаджетами.

Виробники повинні чітко вказувати максимальну потужність кожного USB-C порту, а на кабелях має бути маркування 60W або 240W – залежно від того, яку потужність вони підтримують.

Нові вимоги поширюються також на блоки живлення для модемів, роутерів, ігрових консолей та частини моніторів, якщо вони працюють через зовнішній перетворювач.

Водночас деякі спеціалізовані зарядні блоки не зобов’язані мати USB-C. Йдеться про пристрої для роботи у вологих умовах, для дитячих товарів, окремого професійного обладнання та продукції, яка має нестандартні електричні характеристики або особливі вимоги безпеки.

У Євросоюзі прагнуть зробити зарядні пристрої універсальнішими та довговічнішими, зменшити кількість електронних відходів і спростити життя користувачам.

Також очікується скорочення витрат, адже один блок живлення можна буде використовувати для різних пристроїв.

Це є продовженням чинної політики ЄС. З 2024 року смартфони й планшети, що продаються на території Європейського союзу, повинні мати USB-C, а з 2026 року цей стандарт стане обов’язковим для ноутбуків.

Нові норми запрацюють поетапно. Для більшості пристроїв дата незмінна – 14 грудня 2028 року. Окремі категорії, зокрема USB-PD зарядки потужністю понад 100 Вт, матимуть додатковий перехідний період до 2030 року.

У день старту нових вимог старий регламент 2019/1782 втратить чинність.