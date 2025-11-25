Reuters: Доходи росії від продажу нафти та газу в листопаді можуть скоротитися приблизно на 35%

Доходи країни-агресора росії від продажу сирої нафти та природного газу в листопаді можуть скоротитися приблизно на 35% в порівнянні з аналогічним місяцем 2024 року. Причиною цього можуть стати здешевлення нафти та зміцнення курсу рубля.

Про це йдеться в матеріалі агентства Reuters.

За розрахунками агентства, доходи, отримані від оподаткування прибутку, знизяться на 7,4% порівняно з жовтнем, без урахування циклічних виплат. За перші одинадцять місяців в цілому доходи від нафти та газу, за оцінками, скоротяться на 22% до 8 трильйонів рублів.

У період з січня по листопад цього року ціна російської нафти для цілей оподаткування знизилася з 57,3 долара за барель (в аналогічний період минулого року було 68,3 долара за барель). В той же час рубль зміцнився, зараз курс становить 81,1 рубля за долар проти 91,7 рубля в січні-листопаді 2024 року.

Доходи від нафти та газу є найважливішим джерелом грошових коштів для Росії. Зниження доходів болісно для москви, яка значно збільшила військові витрати з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Міністерство фінансів рф спочатку очікувало отримати в цьому році 10,94 трильйона рублів нафтогазових доходів, але падіння цін на "чорне золото" змусило його переглянути цей прогноз у бік зниження до 8,65 трильйона рублів.