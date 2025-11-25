Європейська Рада офіційно затвердила річний бюджет ЄС на 2026 рік, який передбачає витрати на ключові пріоритети блоку – оборону, міграцію, конкурентоспроможність та готовність до криз. Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської Ради, пише УНН.

Загальна сума зобов’язань бюджету становить 192,8 млрд євро, а загальна сума платежів – 190,1 млрд євро. Бюджет був погоджений після тривалих переговорів з Європейським парламентом, які завершилися укладенням угоди 15 листопада 2025 року.

Міністр фінансів Данії та головний переговірник Ради щодо бюджету ЄС на 2026 рік, Ніколай Ваммен, наголосив, що підписання нового бюджету є сильним кроком до стабільності.

«Сьогодні ми зробили останній крок у забезпеченні сильного та стійкого бюджету ЄС, який дозволить нам продовжувати реалізацію наших спільних пріоритетів ЄС наступного року. Цей бюджет дозволяє нам рішуче реагувати на потреби європейських громадян. Водночас ми забезпечили гнучкість, щоб мати змогу долати кризи, що розвиваються», – заявив Ваммен.

За його словами, 715,7 млн євро залишено як резерв у рамках граничних значень витрат поточного багаторічного фінансового плану, що дозволяє реагувати на непередбачені обставини.

Бюджет потребує остаточного затвердження Європейським парламентом, яке очікується 26 листопада 2025 року. Це шостий річний бюджет у рамках багаторічних фінансових рамок ЄС на 2021–2027 роки та доповнює заходи на підтримку відновлення після пандемії COVID-19 у рамках плану NextGenerationEU.