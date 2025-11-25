Речниця ЄК: Продовжуємо роботу над підготовкою проєкту надання Україні "репараційних позик"

Європейська комісія продовжує роботу над підготовкою проєкту надання Україні "репараційних позик" на базі заморожених активів росії у 2026-27 роках, незважаючи на перемовини щодо мирного плану для України.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо.

Надання Україні "репараційних позик" з заморожених активів ЄС не знято з порядку денного Єврокомісії.

"Щодо репараційної позики робота з нашого боку триває, як і передбачалося", - заявила Піньо.

У контексті початку обговорення мирного плану для України, речниця наголосила, що робота над наданням Україні репараційних позик стає ще більш невідкладною тепер також на цьому тлі.