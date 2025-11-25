Держстат: Україна зможе провести перепис населення не раніше 2028 року

Україна зможе повернутися до проведення перепису населення не раніше 2028 року. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив керівник Державної служби статистики Арсен Макарчук.

За законом, сказав Макарчук, наступний перепис населення може відбутися після завершення війни. Крім того, надається певний час, щоб люди повернулися до своїх домівок, відбулася часткова демобілізація, змінився ринок праці тощо.

"Ми вважаємо, що такий перехідний період займе щонайменше півтора-два роки після досягнення стабільної безпекової ситуації. Тому реалістично перепис населення можливий не раніше 2028 року, а загальне вікно – 2028-2029 роки", – сказав голова статистичного відомства.

Держстат уже готувався до перепису 2023 року, нагадав Макарчук: розроблений план, підготовлені методологічні матеріали, є напрацювання.

"Ми точно не починаємо з нуля, але з 2022 до 2028 року суттєво змінюється доступність і якість даних", – зазначив він.

Через це зміниться формат наступного перепису – він відбудеться без паперових форм і масового обходу домогосподарств. Нині Держстат орієнтується на сучасну практику: комбіновані переписи, де основою є державні реєстри, а в домогосподарствах збирається лише те, чого немає в реєстрах.

"Деякі країни вже проводять повністю реєстрові переписи без опитування людей. До 2028 року ми однозначно будемо використовувати реєстри, а вже протягом найближчих років визначимо – це буде комбінований чи повністю реєстровий формат", – сказав керівник Держстату.