США дозволили Угорщині ще рік купувати російську нафту

Мінфін США (OFAC) зробив виняток із санкційного режиму для угорської MOL, щоб та могла продовжити закупівлі нафти Лукойлу до 21 листопада 2026 року.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на документи відомства.
OFAC дозволяє MOL угоди з Лукойлом та його трейдинговою компанією Litasco з купівлі нафти, поставленої нафтопроводом Дружба.
Угоди не мають включати юридичних чи фізичних осіб США або послуги американської фінансової системи, а також включати чи приносити користь іншим заблокованим особам.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що США продовжать термін винятку через рік, зазначає ЗМІ.
Міністр енергетики Угорщини Ксаба Лантос повідомив Bloomberg, що угорська влада працює над блокуванням плану ЄС про відмову імпортувати російські енергоносії з 2028 року. Втім, Будапешт готується забезпечити свою енергобезпеку і за умови такого сценарію.
