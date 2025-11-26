Вітакер: США хочуть продавати зброю Європі і після завершення війни в Україні

Сполучені Штати хочуть продавати Євросоюзу зброю і після завершення війни в Україні. Наразі це питання перебуває "на столі переговорів".
Як повідомляє РБК-Україна, про це посол США при НАТО Метью Вітакер заявив в інтерв'ю телеканалу Fox Business.
За його словами, США повинні переконатися в можливості збереження європейського ринку збуту зброї після завершення війни в Україні.
"Оборонно-промислова база тут, в Європі, не може виробляти достатньо для постачання України, і тому у США є ініціативи, над якими я працюю особисто", - зазначив Вітакер.
Посол США розповів, що всі ці питання "знаходяться на столі переговорів". За його словами, існує реальна можливість зблизитися з ЄС, "якщо вони готові засукати рукави і розібратися з цим разом з нами".
