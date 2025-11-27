білорусь майже в 50 разів збільшила постачання автомобільного палива росії, - ЗМІ

білорусь у жовтні цього року майже в 50 разів збільшила постачання автомобільного палива країні-агресору росії, яка зіткнулася з паливною кризою через удари України по нафтопереробних заводах.
Про це російське видання "ведомости" повідомило з посиланням на представника Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі.
За словами співрозмовника видання, в жовтні постачання бензину з білорусі до росії зросли в 47 разів до майже 37 тисяч тонн у річному вираженні.
З початку листопада зростання постачань палива з білорусі до рф триває. З 1 по 19 листопада в країну прибуло 21 тисяча тонн білоруського бензину. Це в сім разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За словами генерального директора Open Oil Market Сергія Тєрєшкіна, два білоруських нафтопереробних заводи (Мозирський та Новополоцький) здатні виробляти приблизно 150 тисяч тонн палива на місяць. Він зазначив, що це не суттєво на тлі загального споживання бензину в росії, але вони важливі для стабілізації ринку.
