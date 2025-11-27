Власюк: Китай забезпечує росію більш ніж половиною ключових комплектуючих для ВПК

Китай забезпечує росію більш ніж половиною ключових комплектуючих, необхідних для функціонування військово-промислового комплексу.

Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Президента із санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, незважаючи на масштабні міжнародні обмеження, росія зберігає стабільні канали отримання товарів подвійного призначення.

Власюк зазначив, що основний потік надходить саме з Китаю. Так, КНР покриває у середньому понад 60% потреб вітчизняного виробництва озброєнь.

Українські фахівці, у свою чергу, ретельно досліджують кожний іноземний фрагмент чи деталь, що використовуються у російській зброї та застосовуються під час вторгнення окупантів.

«Ми вивчаємо, досліджуємо, фотографуємо кожну окрему мікродетальку із серійним номером, де можливо встановлюють дату виготовлення. Плюс зчитуємо деяку доступну інформацію та передаємо цю інформацію партнерам», – повідомив він.