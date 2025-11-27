Власюк: Китай забезпечує росію більш ніж половиною ключових комплектуючих для ВПК

Китай забезпечує росію більш ніж половиною ключових комплектуючих, необхідних для функціонування військово-промислового комплексу.
Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Президента із санкційної політики Владислав Власюк.
За його словами, незважаючи на масштабні міжнародні обмеження, росія зберігає стабільні канали отримання товарів подвійного призначення.
Власюк зазначив, що основний потік надходить саме з Китаю. Так, КНР покриває у середньому понад 60% потреб вітчизняного виробництва озброєнь.
Українські фахівці, у свою чергу, ретельно досліджують кожний іноземний фрагмент чи деталь, що використовуються у російській зброї та застосовуються під час вторгнення окупантів.
«Ми вивчаємо, досліджуємо, фотографуємо кожну окрему мікродетальку із серійним номером, де можливо встановлюють дату виготовлення. Плюс зчитуємо деяку доступну інформацію та передаємо цю інформацію партнерам», – повідомив він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023