Польща отримає рекордне фінансування в межах оборонної програми SAFE

Європейський Союз надасть Польщі рекордне фінансування в межах оборонної програми SAFE – кошти підуть на посилення армії, безпілотні системи та інфраструктуру безпеки на східному кордоні ЄС. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що країна отримає 44 млрд євро із фондів SAFE – програми ЄС, яка передбачає до 150 млрд євро пільгових кредитів для держав, що інвестують в оборонний потенціал. За його словами, частина фінансування буде спрямована на закупівлю техніки для безпілотних систем у межах проєкту "Східний щит", який захищає кордони ЄС від росії та білорусі.
Кошти також підуть на космічні ініціативи, розвиток оборонних технологій зі штучним інтелектом, оснащення для військових, поліції та прикордонників, а також на програму SAFE Baltic, що розширює можливості польських морських сил у зоні Балтійського моря.
Туск окремо підкреслив, що новий пакет допоможе укріпити й критичну інфраструктуру.
"Завдяки нашим зусиллям ми також зможемо фінансувати дороги та залізниці, безпосередньо пов’язані з безпекою польської держави, через програму SAFE", – заявив він.
Польща сьогодні є однією з найактивніших союзниць України та витрачає найбільшу частку ВВП на оборону серед усіх членів НАТО.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023