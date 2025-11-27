Войти

Польща отримає рекордне фінансування в межах оборонної програми SAFE

108

Європейський Союз надасть Польщі рекордне фінансування в межах оборонної програми SAFE – кошти підуть на посилення армії, безпілотні системи та інфраструктуру безпеки на східному кордоні ЄС. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що країна отримає 44 млрд євро із фондів SAFE – програми ЄС, яка передбачає до 150 млрд євро пільгових кредитів для держав, що інвестують в оборонний потенціал. За його словами, частина фінансування буде спрямована на закупівлю техніки для безпілотних систем у межах проєкту "Східний щит", який захищає кордони ЄС від росії та білорусі.

Кошти також підуть на космічні ініціативи, розвиток оборонних технологій зі штучним інтелектом, оснащення для військових, поліції та прикордонників, а також на програму SAFE Baltic, що розширює можливості польських морських сил у зоні Балтійського моря.

Туск окремо підкреслив, що новий пакет допоможе укріпити й критичну інфраструктуру.

"Завдяки нашим зусиллям ми також зможемо фінансувати дороги та залізниці, безпосередньо пов’язані з безпекою польської держави, через програму SAFE", – заявив він.

Польща сьогодні є однією з найактивніших союзниць України та витрачає найбільшу частку ВВП на оборону серед усіх членів НАТО.

Польща, Туск, SAFE
