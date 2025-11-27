Рютте: Україна щомісяця отримує близько 1 млрд доларів у вигляді озброєння

Союзники щомісяця виділяють Україні озброєння на мільярд доларів у межах ініціативи PURL.
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю виданню El Pais.
«Це критично важка техніка, яка надходить Україні. Європейці багато вклали за останні роки, але певні спроможності має лише США. Президент Трамп погодився, що США забезпечать зброю, яку профінансують Канада та європейські союзники. Україна щомісяця отримує близько 1 млрд доларів у вигляді озброєння», - сказав Рютте.
Він додав, що до кінця року сума допомоги сягне близько 5 млрд доларів.
«Ми рухаємось за графіком. Але є й інші ініціативи: чеська — з боєприпасами, литовсько-данська — із закупівлями для України. Європейські країни досі постачають зі своїх складів, хоч запаси вже виснажені», - зауважив Рютте.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023