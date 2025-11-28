Клименко: Укриття в Україні можуть вмістити половину населення країни

Нині в Україні налічується майже 62 тисячі укриттів, котрі можуть вмістити половину населення країни.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Кореспондент з посиланням на Укрінформ.

"У нас система укриттів налічує близько 62 тисяч об’єктів. Це багато, але недостатньо. Вони можуть вмістити лише половину населення нашої держави. Особливо це відчувається у прифронтових регіонах", - зазначив глава МВС.

Заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв додав, що з початку 2025 року фонд укриттів збільшився на 2685 об'єктів.

Раніше МВС, Міністерство розвитку громад і територій, МЗС, Мінекономіки, МОЗ, МОН і Державна служба з надзвичайних ситуацій розробили стратегію розвитку фонду захисних споруд до 2034 року.

"Основна мета стратегії - те, що перш за все укриття мають бути в установах освіти, лікарнях тощо. Ключові цілі стратегії - укриття для всіх категорій населення, запуск українського виробництва обладнання для захисних споруд і мобільних укриттів, формування культури безпеки населення тощо", - наголосив він.

Стратегія передбачає державні субвенції для будівництва укриттів у сферах освіти і медицини, залучення міжнародної допомоги і коштів місцевих бюджетів, дооблаштування підземних просторів, які можна використовувати для укриття.

"План дій конкретний. Перший етап (до 2027 року) - це дооблаштувати всі придатні підземні простори, включно з паркінгами, збудувати 2300 нових укриттів, оновити законодавство, щоб укриття були обов’язковими у новому житлі, соцоб'єктах і критичній інфраструктурі, встановити мобільні укриття у громадських місцях", - зазначив Сергєєв.

Як передбачається, очікуваний результат першого етапу - захист 74% населення, "другий і третій етапи до 2034 року - це будівництво ще 11 тисяч захисних споруд, з тим, щоб забезпечити укриття для 91% населення України".