Airbus відкликає близько 6 тисяч літаків через виявлені проблеми в системі управління польотом

Європейська корпорація Airbus оголосила про рішення відкликати близько шести тисяч літаків сімейства A320 через виявлені проблеми в системі управління польотом ELAC. Їх планують ремонтувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

За даними Reuters, ремонт літаків включає повернення до попередньої версії програмного забезпечення. Процедура займає близько двох годин, однак для окремих літаків буде потрібна додаткова заміна обладнання, через що вони залишатимуться на землі довше.

У повідомленні зазначається: "Через відкликання вже постраждали авіакомпанії США, Європи, Південної Америки та Індії. Наприклад, Avianca повідомила, що понад 70% її флоту буде тимчасово виведено, що становить 5% щоденного обсягу перевезень".

Оголошення відбулося після події 30 жовтня на рейсі JetBlue з Канкуна в Ньюарк. Під час польоту відбулося різке зниження висоти, внаслідок чого кілька пасажирів дістали травми.

Екіпаж виконав аварійну посадку в Тампі. Airbus повідомила, що "нещодавній інцидент із літаком сімейства A320 показав, що сонячні спалахи можуть пошкодити дані, критично важливі для роботи органів управління польотом".

У повідомленні Airbus зазначено, що несправність пов'язана з системою ELAC, що забезпечує передачу команд від штурвала до рульових поверхонь літака. Порушення роботи цього вузла може впливати на безпеку і стійкість польоту, що і стало причиною масштабного рішення про відкликання.