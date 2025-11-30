Туск: Хочу нагадати, що НАТО було створено для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від росії

Прем’єр-міністр Польщі нагадав союзникам, що НАТО створювалося для захисту Заходу від радянської - тобто російської - агресії.

Як передає Укрінформ, про це Дональд Туск написав у соцмережі X.

"Я хочу нагадати нашим союзникам, що НАТО було створено для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від росії", - зазначив польський прем’єр.

За його словами, в основі Альянсу лежала солідарність, а не егоїстичні інтереси.

"Сподіваюся, що нічого не змінилося", - зауважив Туск.