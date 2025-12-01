Financial Times: Китайський бізнесмен придбав 5% акцій одного з ключових виробників російських FPV-дронів

Китайський бізнесмен, власник великого постачальника комплектуючих для дронів Shenzhen Minghuaxin придбав 5% акцій одного з ключових виробників російських FPV-дронів Rustakt, пише Financial Times з посиланнням на російські корпоративні документи.

Rustakt виготовляє FPV-дрони VT-40, які російська армія масово застосовує проти українських військових. Компанія перебуває під санкціями України та ЄС і фігурує як учасник російського проєкту «Судний день», спрямованого на виробництво БпЛА та підготовку операторів.

Компанії китайського бізнесмена, зокрема, Shenzhen Minghuaxin, постачали Rustakt і пов’язаним структурам двигуни, батареї і контролери на сотні мільйонів доларів.

За даними російських митних записів, із середини 2023 року Rustakt отримав від Minghuaxin близько $304 млн деталей, а пов’язана компанія Santex Plant — ще $107 млн.

Після того як FT отримала доступ до документів, дані про власників Rustakt видалили із російських реєстрів.

Керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк наголошує, що росія перейшла до індустріального масштабу виробництва FPV-дронів — тисячі на день, десятки тисяч на місяць, і ці процеси напряму залежать від китайських двигунів та електроніки.

МЗС КНР заявило, що не знає деталей щодо фінансової операції і повторило стандартну позицію Пекіна про те, що Китай «не постачає летальну зброю жодній зі сторін» та контролює використання товарів подвійного призначення.