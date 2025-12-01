Мін'юст: Кошти для сплати аліментів можуть вираховувати не тільки з зарплати боржника

Кошти для сплати аліментів можуть вираховувати не тільки з зарплати боржника, а й, наприклад, пенсії. Якщо боржник не має доходу, можуть залучити його майно, повідомили LIGA.net у Мін'юсті у відповідь на інформаційний запит.

У відомстві зазначили, що визначаючи розмір суми аліментів, суд має враховувати стан здоров’я та матеріальне становище дитини.

Згідно з законодавством, якщо боржник зі сплати аліментів отримує дохід, то з нього для виконання рішення щодо стягнення оплати можуть утримувати необхідну суму. Це стосується заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів.

Для цього виконавчий орган має винести відповідну постанову та надіслати її для виконання підприємству, установі чи організації, яка здійснює ці виплати (на роботу, в Пенсійний фонд, в університет тощо).

У Мін'юсті зазначили, що суд не обмежується розміром доходу платника аліментів у разі, якщо у нього виявлено витрати, які перевищують офіційний дохід і щодо яких не доведено джерело походження коштів.

Найпоширеніша проблема несплати аліментів – відсутність у боржника коштів або майна, на яке можна скерувати рішення про стягнення оплати, кажуть у Мін'юсті. У такому випадку законодавство чітко передбачає систему заходів.

У разі, якщо борг за несплату аліментів перевищує суму за три місяці, то: