В Україні було презентовано науковий проєкт "Дослідження російської пропаганди у відеоіграх"

121

Під час найбільшої конференції Східної Європи серед gamedev-розробників The Games Gathering 2025, яка відбулася у Києві, було презентовано науковий проєкт "Дослідження російської пропаганди у відеоіграх".

Дослідження реалізовано командою Games Gathering за підтримки Українського культурного фонду, а його науковим керівником виступив відомий український політолог Денис Гороховський, повідомляють Українські Новини.

У межах дослідження проаналізовано ринок відеоігрової індустрії країни-агресора рф з 1991 по 2025 роки.

"Пропаганда в російських іграх була завжди, навіть у таких старих іграх, як "Морський бій", яка вийшла у 1992 році, вже гравець мав захоплювати українські міста, граючи за росію. Але з 2014 року обсяги пропаганди у російських іграх значно збільшилися, а також змінилися наративи", – зазначив Денис Гороховський.

Так, згідно з дослідженням, найчастіше в російських іграх з пропагандистських наративів можна зустріти героїзацію армії країни-окупант та просування ідей "руського миру", також дуже часто зустрічаються антизахідні тези, а з 2014 року активно почали з'являтися й антиукраїнські наративи. Крім того, у низці ігор дослідники зафіксували факти викривлення історичних події, які презентуються у вигідному для російської влади світлі.

Гороховський, Games Gathering
