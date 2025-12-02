Гетманцев: МВФ ніколи не вимагав від України девальвації гривні

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Міжнародний валютний фонд ніколи не вимагав від України девальвації гривні.

Про це він розповів в інтерв'ю Українським Новинам.

"Девальвації гривні точно ніхто не вимагає, це категорична позиція МВФ. Я жодного разу на всіх зустрічах з МВФ не чув нічого подібного. Не знаю, звідки ЗМІ це взяли. Про зміст програми з МВФ я чув так як і ви з прес-релізів. І звідти ми можемо зробити висновок, що про підвищення податків в програмі з МВФ мова не йде. Йдеться про детінізацію та закриття певних дірок", - зазначив депутат.

Та за його словами, в програмі може бути закладено оподаткування цифрових платформ, таких як Uber, Bolt, Glovo і т.д.

Доходи, які люди отримують від таких платформ, на сьогодні оподатковуються за загальною ставкою 18% ПДФО.

Кабмін пропонує знизити ставку до 5% і значно спростити процедуру.

"Передусім це послуги, хоча товари в цьому питанні також є. Ми на рівні Комітету визначили неоподатковуваний мінімум в 2 тис. євро на рік для людини, яка продає свої товари, а не займається комерцією", - додав Гетманцев.

При цьому він підкреслив, що в Меморандумі МВФ можливо будуть і інші пропозиції, які погоджені КМУ, Головою НБУ, Президентом та Міністром фінансів.

Він нагадав, що Верховна Рада не погоджує текст Меморандуму.

"Мова йде зокрема, про законопроєкт про критерії відмежування підприємницьких відносин від трудових відносин. Це спрямовано на протидію так званим зарплатним ФОПам. Ми всі чули про пропозицію про сплату ПДВ підприємцями 2-ї та 3-ї групи, але зміст цієї пропозиції ми зможемо зрозуміти лише з тексту Меморандому та законопроекту від КМ. Але МВФ жорстко вимагає від нас того, що необхідно нам самим і що вимагає білий бізнес - детінізацію економіки та усунення тих механізмів, які використовуються для ухилення від оподаткування", - повідомив Данило Гетманцев.