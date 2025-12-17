Spiegel: Німеччина підтримує ідею військової місії для України, однак вагається з відправкою солдатів

Німеччина підтримала ідею європейської військової місії для України, однак поки вагається з відправкою власних солдатів, висуваючи умови щодо мандата, командування та формату участі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Spiegel.
На думку міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, наразі залишаються відкритими питання правової основи місії, ролі Бундестагу та того, під чиїм командуванням і в яких межах діятимуть можливі контингенти.
Про те, чому Німеччина обережна щодо військової місії в Україні, Пісторіус заявив у Берліні після завершення переговорів щодо України за участю європейських лідерів.
За його словами, пропозиція створити європейську багатонаціональну місію виглядає логічною, однак конкретні деталі ще не визначені. Зокрема, залишається відкритим питання мандата Бундестагу, структури командування та формату участі військ. При цьому міністр оборони ФРН назвав дану ініціативу сигналом того, що Європа готова брати на себе відповідальність за безпеку на континенті.
Сам Борис Пісторіус у цих переговорах участі не брав, оскільки вони проходили у вузькому колі.
