Експерти: Різдво та Новий рік святкувати цього року буде дорожче

Попри значне здешевлення овочів, ціни на м'ясні продукти та безалкогольні напої продемонстрували стрімке зростання. Вартість новорічного столу 2026 року за середніми цінами супермаркетів України станом на середину грудня 2025 року порахували науковці "Інституту аграрної економіки", пише ТСН.

Фахівці проаналізували ціну на салати, м'ясні та рибні вироби, овочі, фрукти, хлібобулочні й кондитерські продукти, а також напої - для сім'ї з чотирьох осіб коштуватиме близько 3980 грн.

Розрахунки "Інституту аграрної економіки" показують, що приготування салату "Олів'є" з традиційного набору продуктів вагою 3 кг коштуватиме 406,87 грн, що на 5,8% дорожче порівняно з минулим роком. Найбільше у вартості страви додала ковбаса - 180 грн за 0,5 кг, що на 12,5% більше залежно від виробника. Водночас овочі суттєво здешевшали: картопля (580 г) коштує 8,50 грн, що на 57,6% менше, ніж торік; морква (280 г) - 3,18 грн (-62,3%), цибуля (230 г) - 1,75 грн (-58,0%). Натомість інші інгредієнти подорожчали: яйця (6 шт.) - 49,08 грн (+4,8%), зелений горошок (0,5 кг) - 62,50 грн (+11,5%), консервовані огірки (200 г) - 43,92 грн (+14,9%), а майонез (350 г) - 57,99 грн (+14,3%).

Із напоїв пляшка шампанського "Артемівське" (0,75 л) коштуватиме 239 грн (+14%), а бренді "Шабо" 5-річної витримки (0,5 л) - 278 грн (+6%). Безалкогольні напої коштуватимуть 149 грн, що на 34% більше: сік "Наш Сік" (950 мл) - 61,90 грн (+57%), "Кока-кола" (1,75 л) - 60,80 грн (+26%), мінеральна вода "Моршинська" (1,5 л) - 26,38 грн (+14%).

Бюджетний варіант новорічного столу для середньостатистичної родини коштуватиме 3980 грн, що на 10,7% більше, ніж торік.

Для сімей, які планують додати до меню делікатеси, витрати зростуть ще приблизно на 813 грн. Баночка червоної ікри (100 г) коштує в середньому 469 грн, а 180 г червоної риби - близько 344 грн. Так, святковий стіл із делікатесами коштуватиме 4793 грн, що на 10,6% дорожче, ніж минулого року.