Зеленський: Чергові сигнали кремля свідчать про наміри продовжувати війну

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на чергові сигнали кремля, що свідчать не про бажання завершити війну, а про наміри її продовжувати, та наголосив на важливості того, щоб "партнери це бачили, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки".

"Сьогодні ми почули з москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що росія начебто хоче закінчити війну. Але з росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали – і як офіційні розпорядження їхній армії", - сказав Зеленський у відеозверненні у середу увечері, що оприлюднено в його Телеграм-каналі.

Зеленський наголосив, що цей настрій росії треба "бачити й реагувати на нього".

"А коли в них саме такий настрій, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитися легітимізації крадіжки росією нашої землі. А далі – інші країни у Європі, які хтось там у росії може колись назвати своїми начебто "історичними землями"", - сказав президент.

На його думку, потрібен "реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був".

"Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні рішення. І потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно", - сказав він.

"Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну та роботу на досягнення безпеки", - додав він.

Міністр оборони рф андрій бєлоусов на тлі мирних зусиль України та США заявив, що "ключовим завданням" для москви на наступний рік є зберегти та наростити "набрані темпи наступу". Про це у середу, 17 грудня, повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Очільник міноборони рф, виправдовуючи агресію москви, стверджує, що політика країн Європи та НАТО "створює реальні передумови" для продовження воєнних дій у 2026 році.

