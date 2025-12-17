Федієнко: Рада ухвалила законопроєкт, який надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг»

У вівторок, 16 грудня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг».

Про це нардеп Олександр Федієнко повідомляє в Telegram.

Як зазначається, за прийняття документа проголосували 282 народних депутати. Закон передбачає додання центрів рекрутингу ЗСУ до переліку суб'єктів, які беруть участь у веденні реєстру «Оберіг».

Федієнко зазначив, що його ухвалення дозволить забезпечити адресний підбір кандидатів та пришвидшити рекрутинг. За його словами, комплектування буде переведено на «сучасну, цифрову модель» із дотриманням вимог законодавства і захисту персональних даних.

«Надання центрам рекрутингу доступу до Єдиного державного реєстру дозволить суттєво підвищити ефективність рекрутингу на військову службу за контрактом, забезпечити швидкий та адресний підбір кандидатів відповідно до потреб війська, мінімізувати дублювання функцій між ТЦК та рекрутинговими структурами», - розповів депутат.

За його словами, цей крок відповідає потребам ЗСУ, умовам воєнного часу та курсу на модернізацію оборонної системи України.