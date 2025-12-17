Войти

Свириденко: Від старту ініціативи "3000 км Україною" пасажири оформили понад 24 тисячі квитків

107

У межах програми "3000 км Україною" до сервісу вже долучилися близько 300 тисяч користувачів, які активували її через мобільний застосунок "Укрзалізниці". Від старту ініціативи 3 грудня пасажири оформили понад 24,1 тисячі квитків.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, програмою найчастіше користуються волонтери, студенти, а також діти з прифронтових територій, для яких можливість безкоштовних або пільгових поїздок є особливо актуальною.

Серед напрямків, що мають найбільший попит, очільниця уряду назвала маршрути Київ – Конотоп, Київ – Миколаїв, Харків – Київ, Одеса – Дніпро та Дніпро – Львів.

Наразі ініціатива реалізується у тестовому форматі та діє на поїздах, що курсують з прифронтових регіонів і у зворотному напрямку.

Укрзалізниця, Свириденко
