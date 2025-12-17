Прем’єр Естонії розповів, як лідери ЄС можуть спростувати твердження Трампа про слабкість Європи

Європейські лідери можуть спростувати твердження президента США Дональда Трампа про їхню слабкість, закріпивши угоду про розблокування сотень мільярдів заморожених російських активів для України, заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал у вівторок виданню Politico, пише УНН.

Минулого тижня президент США назвав Європу "групою країн, що розкладаються" та розкритикував її лідерів через кілька днів після того, як його адміністрація опублікувала масштабну стратегію нацбезпеки, яка докорила континенту. "Я думаю, що вони слабкі, - сказав Трамп в інтерв'ю Politico. - Вони не знають, що робити".

Тепер ці ж лідери "абсолютно" мають можливість виправити Трампа, сказав Міхал в інтерв'ю, збираючись на вирішальний саміт ЄС у четвер, який визначить долю плану блоку щодо надання кредиту в 210 мільярдів євро, підкріпленого замороженими російськими активами, для фінансування України.

"Європа може діяти разом, у нас є кошти для підтримки України протягом багатьох років, і ці кошти взяті з російських активів – це дуже сильне послання", – сказав Міхал напередодні зустрічі лідерів восьми "прифронтових" країн ЄС у Гельсінкі у вівторок.

"Ми не проти Америки, ми з Америкою", – сказав він, але досягнення угоди цього тижня доведе, що ми є "сильним партнером, [що] краще, ніж мати слабкого партнера".