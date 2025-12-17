Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Каллас: Якщо міжнародна спільнота не доведе до завершення механізми відповідальності рф – відбудуться нові акти агресії

149

У разі, якщо міжнародна спільнота піддасться тиску росії і не доведе до завершення механізми відповідальності рф – неодмінно відбудуться і нові акти агресії.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед підписанням конвенції про компенсаційну комісію для України, повідомляє з Гааги кореспондент "Європейської правди".

Очільниця європейської дипломатії нагадала, що започаткована комісія має визначити розмір репарації, які отримають постраждалі від агресії мешканці України.

"Обсяг руйнувань – неймовірний. Але власність – це лише одна з категорій, і я навіть скажу, що найменш вартісна. Як ви визначите ціну вбитого члена родити, депортації дітей, травми, що змінює життя, або сексуального насилля, тортур? На ці питання комісія має дати відповіді у наступні роки" – пояснила вона.

Утім, Кая Каллас визнала, що розпочата робота має значні виклики, найбільший виклик – невизначений механізм наповнення коштами. Каллас згадала про можливість використання заморожених активів рф, але їх недостатньо.

Посилання на історичні прецеденти – як-то добровільне наповнення Іраком ajyle для репарацій після вторгнення у Кувейт – Каллас вважає нерелевантними. "росія ніколи не буде добровільно відшкодовувати збитки, які вона завдала", – наголосила вона.

Також Кая Каллас закликала світ зберегти репараційний механізм попри очікуваний тиск москви. "Ми вже бачимо спроби вилучити репарації та будь-яку форму відповідальності у імовірній мирній угоді. Тому на міжнародній спільноті лежить неймовірна відповідальність. Ми всі маємо стати на захисті жертв цієї загарбницької війни. Якщо ми цього не зробимо – будуть наступні напади", – пояснила вона.

Каллас
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 17 декабря 2025
Вторник, 16 декабря 2025
Понедельник, 15 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023