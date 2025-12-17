Politico: Бельгія проти надання Україні кредиту на 210 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів

Бельгія виступила проти пропозицій Єврокомісії про надання Україні кредиту на 210 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Про це повідомляє Politico.

Напередодні саміту ЄС Єврокомісія намагалася заручитися підтримкою країн-членів, аби використати кошти з російських резервів, що зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear, для підтримки української економіки, яка постраждала внаслідок війни. Очікується, що посли 27 держав ЄС продовжать обговорення цієї ініціативи, попри певний прогрес у дипломатичних зусиллях щодо припинення війни рф проти України.

Після кількох днів перемовин Єврокомісія запропонувала внести правки до свого плану, щоб задовольнити вимоги Бельгії. Зокрема, документ передбачав юридичні гарантії, які дозволили б Бельгії отримати компенсацію до €210 млрд у разі судових позовів або тиску з боку росії. Також зазначалося, що Україна не отримає коштів, доки держави ЄС не нададуть фінансові гарантії, які покриватимуть щонайменше 50% можливих виплат.

Крім того, Єврокомісія запропонувала країнам ЄС розірвати двосторонні інвестиційні угоди з росією, щоб Бельгія не залишилася сам на сам із можливими заходами у відповідь з боку москви.

Втім, за словами чотирьох дипломатів ЄС, цих запевнень виявилося недостатньо. Під час зустрічі послів у понеділок увечері бельгійська сторона знову висловила заперечення, а домовленості до засідання Європейської ради досягти не вдалося.

Бельгія побоюється, що у разі юридичних претензій з боку росії їй доведеться компенсувати повну суму заморожених активів. Додатковим чинником стало те, що Італія, Мальта, Болгарія та Чехія підтримали позицію Бельгії щодо необхідності пошуку альтернативних механізмів фінансування України, зокрема через спільний борг ЄС.

Як зазначає Politico, Франція публічно підтримує ідею використання російських активів, однак джерела, наближені до президента Еммануеля Макрона, називають позицію Парижа нейтральною — між конфіскацією активів рф та залученням єврооблігацій.

Натомість Німеччина наполягає, що реальної альтернативи використанню заморожених російських коштів не існує. У Берліні вказують, що механізм спільного боргу потребує одностайної згоди, а це дає можливість прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану заблокувати таке рішення.

"Не будемо себе обманювати: якщо нам це не вдасться, здатність Європейського Союзу діяти буде серйозно підірвана на роки", — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Водночас критики цієї ініціативи вважають, що позиція Німеччини зумовлена її принциповою опозицією до ідеї спільного боргу ЄС.