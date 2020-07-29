Virgin Galactic показала интерьер корабля для коммерческих полетов

Американская компания Virgin Galactic, которая планирует организовывать коммерческие полеты в космос, представила интерьеры своего корабля VSS Unity.
В салоне установлены кресла, подходящие как для перегрузок, так и для состояния невесомости, сообщается на сайте компании. Каждое кресло оборудовано персональным экраном, на который будут выводиться данные о полете в режиме реального времени. В кабине также установлено автоматическое освещение, которое синхронизируется с каждой фазой полета. Для наблюдения за Землей во время полета в кабине установлены 12 иллюминаторов.
Как уточняет издание TechCrunch, кресла для туристов созданы из углеродного волокна и алюминия и спроектированы с учетом индивидуальных особенностей пассажиров. Так, например, в подголовниках есть углубления для волос, собранных в хвост. Ремни безопасности, которыми пассажиры будут пристегиваться, находясь в кресле во время полета, после размыкания втягиваются в кресло, пишет издание. Это сделано для того, чтобы во время невесомости пассажиры не цеплялись за них.
Как сообщает Virgin Galactic, на борту установят 16 камер, которые будут фиксировать полет на видео и фото. TechCruch сообщает, что это позволит предоставить пассажирам полный фото- и видеоотчет об их полете. Некоторые из снимков будут доступны сразу же по прибытии, чтобы туристы могли поделиться ими в соцсетях.
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