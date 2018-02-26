Как стать мастером в любом деле: 7 советов

Я ненавижу учиться.

Я хотел понять, как торговать акциями, и потерял свой дом. Я хотел лучше научиться играть в шахматы, и на одном из первых турниров я сбросил все фигуры на пол и заплакал. Я хотел научиться играть в покер и потерял около $20 тысяч за первые десять игр.

Я хотел узнать, как открыть свой бизнес. Я хотел больше узнать об инвестировании. Я хотел научиться программировать, делать телешоу, писать книги, разговаривать с большой аудиторией, делать юмористические стендапы.

Черт, когда я был ребенком, я хотел научиться танцевать брейк-данс. Я хотел узнать, как целоваться с девочкой.

Я хотел снова и снова. Каждый раз, когда заканчивал плакать.

А потом я научился учиться.

A) Забудьте правило 10000 часов

Это правило, разработанное Андерсом Эриксоном и ставшее популрным благодаря Малкольму Гладуэллу, годами вводило меня в уныние, заставляя думать, что мне нужно 10000 часов, чтобы добиться в чем-то успеха, ведь оно гласит, что именно столько часов «преднамеренной практики» необходимо для овладения каким-то навыком на уровне мастера.

Например, в книге «Гении и аутсайдеры» Гладуэлл пишет (но Эриксон оспаривает это в своей книге «Максимум»), что Beatles набрали свои 10000 часов, играя по 20 часов в день в стриптиз-клубах Германии, прежде чем записали свой первый альбом.

Моцарт отыграл на фортепиано 10000 часов к 12 годам.

История за историей.

Поэтому я был подавлен. Да я и сейчас подавлен. Мне 50. Иногда мне кажется, что для меня уже слишком поздно.

Мне нравится учиться, только если я могу быть одним из лучших. Если я смогу раскрыть весь свой потенциал. Потенциал, достаточный, чтобы увидеть нюансы в чем-то, что я настолько сильно люблю, что хочу достичь в этом успеха.

Я умру после еще 10000 часов обучения.

Но теперь я убежден, что 10000 часов можно избежать.

И вот как.

Б) Плюс, минус, равно

Плюс

Найдите наставников.

Наставник может быть реальным (кто-то, кто хочет помочь вам проанализировать ваши ошибки) или виртуальным (чтение книг).

Оба варианта — и реальные, и виртуальные, — хороши.

В год вы должны прочитать 100 книг о том, что вас интересует. Вы должны посмотреть 100 видео.

У нас есть зеркальные нейроны, которые учатся, когда мы наблюдаем за наставниками или читаем. Это как если бы мы загрузили их жизни в наш мозг, и зеркальные нейроны решили, что их опыт — наш.

Например, когда я хотел лучше научиться выступать на публике, я смотрел видео с выступлениями лучших ораторов прямо перед тем, как выступать самому.

Когда я играл в шахматных турнирах, я пытался повторить игры чемпионов мира, чтобы лучше понять их ход мыслей.

И после каждого проигрыша я разбирал игру с гроссмейстером, которого нанял в качестве тренера. Он создавал такие же позиции, в которых я проигрывал, и мы проводили матч за матчем, пока я не овладел нюансами.

Когда я хотел научиться инвестированию, я прочитал все книги по этой теме, которые смог найти, и поговорил со ста крупными инвесторами.

Чтобы усилить эффект от книги, записывайте «десять вещей, которые узнали», сразу после прочтения. И имейте в виду, что вы в любом случае не запомните больше одной-двух из них.

Сейчас я пытаюсь научиться делать стендап-комеди. Это важно для меня. Этот навык дается мне сложнее всех других, которым я когда-либо учился.

Я занимаюсь этим второй год. Я смотрю, кажется, по 20 видео в день. Я снимаю себя на сцене 4-6 раз в неделю. И я читаю книги про комиков и написанные ими самими.

К счастью, у меня есть подкаст. Я приглашаю в него хороших комиков и могу задать им любой вопрос, который меня интересует.

Равно

Это так важно, что заслуживает отдельного пункта. Одна эта категория стоит 4000 из 10000 часов.

Найдите людей, которые любят то же, что и вы, и разговаривайте с ними о вашей общей страсти столько, сколько возможно.

Если вы одинаково стремитесь изучить этот новый навык и ищете собственный путь, то вам удастся построить сообщество и учиться вместе.

Когда я учился играть в покер, мы с моими друзьями сравнивали заметки по каждой сложной комбинации, которую разыгрывали за вечер.

Когда я учился инвестировать, я общался с друзьями во всех областях инвестирования (дневная торговля, арбитраж, оценочное инвестирование, количественный трейдинг, и т.д. и т.п). Мы делились заметками и быстро учились на опыте друг друга.

Почему не делать то же самое с наставниками?

Потому что наставники настолько давно проходили через этот этап, что не всегда могут разобраться в этих сорняках так же, как те, кто находится с вами на одном уровне.

Минус

Объясняйте, что вы изучаете, пока вы это делаете. По двум причинам: Если вы не можете объяснить что-то простым способом, вам нужно в этом лучше разобраться. Мышление новичка. Люди, которые находятся на еще более низком уровне в изучении этого навыка, будут задавать вам элементарные вопросы, и вам нужно будет повторять их снова и снова. Это тоже мышление новичка.

В) Микронавыки

Каждый навык, который стоит освоить, состоит из десятков микронавыков.

Например, когда я начал свой первый успешный бизнес, у меня были некоторые естественные навыки в продажах и технологиях (это был технологический бизнес), но мне нужно было овладеть таким множеством микронавыков, чтобы добиться успеха, что мне казалось, будто я умираю и терплю неудачу почти каждый день.

Вот некоторые микронавыки в бизнесе: продажи, управление сотрудниками, переговоры, продажа инвесторам, продажа покупателям, разработка продукта, стабильность и исполнение продукта, мотивация, эмоциональная стабильность — и так далее.

Эти навыки не связаны друг с другом. Переговоры — это не то же самое, что продажи. Разработка продукта — это не то же самое, что руководство персоналом. Но чтобы добиться успеха, нужно развивать каждый навык.

Микронавыки в шахматах: открытие, середина партии, эндшпиль, тактика, позиционная игра (которую тоже можно разделить примерно на 50 микронавыков, также как и различные типы эндшпилей), атаки, защита, психология и т. д.

Микронавыки стендапа: симпатия, приверженность, работа с толпой (20-50 различных типов толпы), работа с микрофоном, стимулирование зрителей, контроль над сценой и, наконец, юмор, который включает в себя собственно шутки, преамбулы, сторителлинг и так далее.

Чем бы вы ни интересовались, составьте список микронавыков. Подумайте, что у вас получается хорошо, что — не очень, и как можно стать лучше в каждом из них.

Г) Провал

Что бы вы ни взялись изучать, вы облажаетесь. Сильно облажаетесь.

Представьте первый день, когда вы играете в шахматы: вам может это понравиться, вы можете быть талантливы, вы можете быть уверены в себе, но при этом вы — полнейшая катастрофа по сравнению с кем-либо, у кого есть достаточный опыт.

То же самое касается бизнеса. Инвестирования. Писательства. Актерства. Искусства. Творчества. Всего, чему стоит научиться.

И неудача будет болезненной.

Никто не хочет терять деньги в покере. Или в инвестициях. Никто не хочет потратить месяцы или годы на книгу, которую никто не прочитает.

Но если вы что-то любите и хотите полностью реализовать свой потенциал, неизбежная неудача разобьет вам сердце. А вы потерпите крупную и ужасную неудачу, и вам будет казаться, будто ваш мозг и сердце разорваны пополам.

Но это хорошая новость, потому что теперь вы можете изучить свой провал. Вы можете обратиться к наставнику (плюс) или соратнику (равно), чтобы понять, в какой момент дело пошло не так.

Успех не даст вам такой возможности учиться, потому что в этом случае сложнее определить, где были ошибки (и это означает, что вы не используете достаточно возможностей).

Рэй Далио, крупнейший в истории руководитель хедж-фондов, сказал в моем подкасте: «Боль + осмысление = прогресс».

Боль необходима.

В случае со стендапом я всегда говорю «да» вызовам. Показать номер в вагоне метро? Да. В понедельник вечером в метель для зрителей из Норвегии? Да. Выйти на сцену с температурой 38 градусов и охрипшим голосом? Да.

Несколько недель назад я разговаривал с одним из лучших комиков мира. Он сказал мне, что все еще снимает каждый свой выход на сцену и продолжает учиться.

Каждый год, каждый месяц он становится лучше, чем месяцем раньше.

С бизнесом это сложно, потому что бизнес может потребовать годы. Но попробуйте использовать мини-провалы.

Испытайте себя дедлайнами, бросьте себе вызов по привлечению клиентов, по их обслуживанию и так далее.

Подумайте, где вы можете потерпеть неудачу, сделайте это, изучите, а затем повторите.

Д) Энергия

Этот элемент должен был быть первым. Потому что это самое важное.

Без энергии вы не сможете учиться.

Если вы недостаточно спите, усталость не даст вам учиться.

Если у вас тяжелые отношения, ваши мысли будут заняты ими, и вы не сможете учиться.

Если вы не работаете над своим творческим потенциалом, вы не сможете комбинировать идеи и использовать «секс идей«.

Если вы слишком озабочены чем-то, вы потратите много умственной энергии, беспокоясь о будущем, вместо того, чтобы учиться чему-то в настоящем.

Когда я разорился в четвертый или пятый раз, мне, наконец, пришлось оглянуться и спросить: «Что я делал правильно каждый раз, когда пытался заработать?» и «Что я делал неправильно?» Все это сводилось к:

Физическому здоровью: есть, двигаться, спать.

Эмоциональному здоровью: устранить ВСЕХ токсичных людей из своей жизни.

Творческому здоровью: записывать десять идей в день. Идеи могут быть посвящены чему угодно.

Духовному здоровью: понять, как бороться с беспокойством и сожалением. Не пытаться контролировать вещи, которые вы не в силах контролировать.

Эти четыре вещи дали мне столько энергии, что, вероятно, заменили еще 1000-2000 часов из тех самых 10000.

Е) Правило 1%

Попытайтесь улучшать то, что вы изучаете, хотя бы на 1% в день. Кажется, это совсем немного. Всего один процент! Но 1% в день — это 3800% в год. Это в 37 раз лучше, чем в начале года.

У меня был друг, с которым я всегда играл в шахматы. Он играл в шахматы целыми днями каждый день. Но он не прочитал ни одной книги о шахматах и не учился у кого-то другого.

Он просто делал одни и те же ходы, одни и те же ошибки матч за матчем. Я спросил его, почему он ничего не предпринимает, чтобы стать лучше?

Ведь всего-то и нужно, что делать несколько базовых шагов каждый день, чтобы становиться лучше на 1%.

Он сказал: «Ах, я просто люблю играть». И это нормально.

Но он так и не научился играть лучше. Играть в шахматы намного приятнее (да и любое другое дело намного приятнее), когда вы становитесь лучше, когда вы учитесь и можете оценить тонкости и нюансы.

Все это виды искусства. У величайших художников есть своего рода «словарь», в котором по 100 000 образцов в избранной области.

Использование этого словаря приятно, потому что вы можете сильнее наслаждаться видом искусства, вы можете добиться большего успеха, вы получите одобрение своего успеха, вы подружитесь с другими, которые также успешны, потому что вы говорите на их языке, но это требует ежедневного пополнения «словаря».

Посмотрите, как инвестирует Уоррен Баффет. Или как Бобби Фишер разыгрывает староиндийскую защиту. Или как Ричард Прайор использует свою уникальную речь. Или как Ричард Брэнсон создает и управляет 400 предприятиями.

Или испытайте себя, переживая маленький провал каждый день, чтобы расширить свою зону комфорта.

1% в день = 3800% в год.

Ж) Делайте это

Вы не научитесь лучше играть в шахматы, просто читая об этом. Вам нужно играть. Потом вам нужно играть в стрессовых ситуациях (например, в турнире).

Вы не можете стать лучшим в бизнесе, просто прочитав о Ричарде Брэнсоне.

Вам нужно открыть свое дело (или поработать в стартапе или даже поработать в крупной компании и обратить внимание на их небольшие успехи и неудачи).

Вы не можете стать классным комиком, просто просматривая видео. Вы должны выходить на сцену. Каждый день.

Каждый день.

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