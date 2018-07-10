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Украинцы стали больше зарабатывать: что это значит?

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
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Украинцы стали больше зарабатывать: что это значит?

Украинцы стали больше зарабатывать - по сравнению с маем прошлого года номинальная зарплата выросла почти на 28 процентов, и составила 8 тысяч 700 гривен. О чем это говорит? И достаточно ли такого роста?

Более 3,2 млн украинцев постоянно работают за границей, а сейчас трудовой миграции носит сезонный характер - и в ней задействованы около 9 млн (!!!) украинцев (данные Минсоцполитики). Что значат такие потрясающие цифры? Что привело к такой ситуации? Какими проблемами это грозит украинской экономике? Как решить наши внутренние проблемы рынка труда, которые приводят к росту количества трудовых мигрантов?

К сожалению, уровень зарплат в Украине пока нельзя сравнить с европейскими странами. Например, по данным OECD, средняя зарплата в Польше за 2017 составила 50,8 тыс. злотых (около $13,5 тысяч) в год, в Португалии - 17 тыс.евро в год, Испании - 28 тыс.евро за год. А у нас, исходя из данных Госкомстата - менее 100 тысяч гривен в год. Поэтому, чтобы замедлить трудовую миграцию нужно подтягивать уровень зарплат в Украине к европейскому, опираясь при этом на рост производительности экономики.

И, кстати, правительство работает в этом направлении. Например, индекс реальной заработной платы в мае 2018 года по май 2017 составил 114,1%.

На мой взгляд, самым важным является добиться стабильно высоких темпов экономического роста 3.5-5% прироста ВВП в год. Именно на такой здоровой основе можно обеспечить рост зарплат и доходов населения. Совет Национального банка активно отстаивает эти идеи в своих документах и рекомендациях Правлению регулятора и правительству Украины.

Что касается снижения миграционных настроений, то мировой опыт, в том числе восточноевропейских стран, утверждает, что нужно применять комплексный подход, в частности: сосредоточиться на создании достойных рабочих мест; укреплять институты власти; создавать условия для повышения уровня занятости; повышать производительность труда и экономики в целом. Для более эффективного регулирования миграции нам необходимо внедрять эти фундаментальные идеи.

И я бы не был столь категоричен в выводах относительно тотального дефицита рабочей силы в Украине. Достаточно напомнить, что уровень безработицы среди экономически активного населения в 1 квартале этого года составил 9,7% (методология МОТ), а среди населения трудоспособного возраста - 10%. И хотя эти показатели несколько лучше, чем за аналогичный период прошлого года, они свидетельствуют о том, что объем предложения рабочей силы превышает спрос на нее.

Другое дело, что все ярче проявляются диспропорции структуры спроса/предложения на рынке труда с точки зрения квалификационно-профессиональных характеристик рабочей силы. Остро не хватает рабочих рук из отдельных профессий, например, газосварщиков, строителей, а также медработников и др.

В целом ситуация на рынке труда в силу различных факторов достаточно непростая. Сокращается количество экономически активного населения, в том числе из-за неблагоприятных демографических процессов. Возросло количество трудовых мигрантов и миграционные настроения населения сохраняются, так как наша экономика пока не может предложить необходимое количество достойных рабочих мест.

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С другой стороны, результаты опросов деловых ожиданий предприятий, проводимых Нацбанком, свидетельствуют о некотором росте спроса на рабочую силу. Так, улучшились ожидания предприятий в части изменения количества работников в следующие 12 месяцев (более всего в строительстве, торговле и перерабатывающей промышленности), что в свою очередь объясняет рост числа вакансий в этих видах деятельности.

зарплаты, рынок труда, Богдан Данилишин
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украинцы стали больше зарабатывать: что это значит?

Украинцы стали больше зарабатывать - по сравнению с маем прошлого года номинальная зарплата выросла почти на 28 процентов, и составила 8 тысяч 700 гривен. О чем это говорит? И достаточно ли такого роста? Более 3,2 млн украинцев постоянно работают за границей, а сейчас трудовой миграции носит сезонный характер - и в ней задействованы около 9 млн (!!!) украинцев (данные Минсоцполитики). Что значат такие потрясающие цифры?
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