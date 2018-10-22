Чьи долги отдает Украина

Сейчас в сети гуляет картинка, где написано чьи долги отдаёт Украина. И вот, мол, Юля и Янович набрали больше всех, а при Яценюке и Гройсмане долг почти не вырос совсем. На самом деле это обычная манипуляция цифрами.
Авторы просто взяли весь совукопный долг и перевели по курсу на тот момент. При этом был взят как валютный, так и гривневый долг.
Ошибка состоит в том, что некорректно сравнивать долги в разных валютах.
Внутренний долг, который к примеру значительно вырос при Азарове, в основном номинирован в гривне. И возвращать его тоже нужно в гривне. Внешний долг всегда номинирован в валюте и возвращать его тоже нужно в валюте.
Когда пишут, что при Азарове долг вырос на 32 млрд, а при Яценюке-Гроцсмане всего на 3 млрд, то это манипуляция данными!
Если посмотреть на структуру внешнего долга, то она изменилась примерно одинаково, как при Азарове, так и Яценюке-Гройсмане, на 10 млрд дол.
Откуда взялось тогда 32 млрд у Азарова? Это 10 млрд внешнего и 22 млрд дол внутреннего долга, который в основном номинирован в гривне! После девальвации его нужно возвращать в той же гривне! Потому внутренний долг обесценился. Если при Азарове он составлял 35,5 млрд, то сейчас он составляет 27,5 млрд. Внутренний долг снизился на 8 млрд дол. Не потому что его погасили. Нет. Просто гривна обесценилась. И по сути внутренний долг заменили ростом внешнего. Что есть намного хуже.
И это без учёта выплаты долга по варрантам (VRI), которые Украина подписала при Яресько. А там тоже может набежать больше 10 млрд дол. А теперь считайте, кто и насколько действительно вогнал Украину в кредитную кабалу. Не оправдываю предыдущих, но и сегодняшние их переплюнули. Только нами как всегда манипулируют, во всем обвиняя попередников. А мы белые, пушистые.
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