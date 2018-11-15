Киевсовет согласовал Кличко назначение двух новых замов

Киевский городской совет согласовал назначение Владимира Слончака и Марины Хонды на должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий. Как сообщает пресс-служба КГГА, такое решение депутаты приняли на пленарном заседании горсовета в четверг.
Предполагается, что Слончак будет заниматься вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов. Также выстраивать направление правовой политики.
В сферу компетенции Хонды будет входить контроль за департаментом социальной политики, департаментом общественных коммуникаций, департаментом образования и науки, молодежи и спорта, а также управлением туризма и промоций.
Владимир Слончак с марта 2005 года по настоящее время работает в секретариате Киевского городского совета, где прошел путь от главного специалиста до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета. С 2016 года возглавляет управление правового обеспечения деятельности Киевсовета.
Представляет территориальную громаду Киева в лице Киевского горсовета в наблюдательном совете ОАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», занимая должность председателя наблюдательного совета.
Марина Хонда с марта 2001 года по 2008 год работала в секретариате Киевсовета, где прошла путь от ведущего специалиста-юрисконсульта до заместителя начальника управления правового обеспечения. С 2012 года возглавляет департамент общественных коммуникаций исполнительного органа Киевсовета (КГГА).
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