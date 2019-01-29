Живите на пределе!

Известный психолог и писатель объясняет, как раздвигать границы возможного, чередуя простые занятия со сложными

В борьбе со всеми моими многочисленными проблемами, в работе над новыми привычками, в процессе написания книг и обучения других я обнаружил кое-что очень полезное для роста, обучения и познания. Я называю это «Правило предела». Вот оно: проводите большую часть времени на пределе возможностей. И это поможет вам значительно вырасти со временем.

Что я подразумеваю под «вашими пределами»? Я имею в виду движение к рубежу дискомфорта, к рубежу того, что вам трудно дается и что немного раздвигает границы.

Если вы занимаетесь музыкой и просто все время играете гамму, через некоторое время это станет для вас слишком легким делом. Вы не научитесь многому, играя только гамму. Конечно, это хорошо, но нужно стремиться к чему-то более сложному для вас. Если вы занимаетесь спортом, легкие упражнения — хорошая штука… но также нужно подталкивать себя вперед. Самую малость.

Надо только не подталкивать себя до состояния изнеможения, до травмы, до того, чтобы не суметь тренироваться завтра. Не заниматься учебой весь день, пока мозг не расплавится.

Подходите к краю, но не срывайтесь вниз.

И когда я говорю: «Проводите большую часть времени на пределе», обратите внимание на фразу «большую часть времени». Не нужно быть на пределе все время. Это утомительно и может потребовать много внимания. Старайтесь уделять этому больше половины времени. Не ленитесь, но и давайте себе время на простые дела.

Простые дела очень важны — они закрепляют выученное, поддерживают вас в хорошей форме, в тонусе. И могут быть очень приятными.

Также можно поэкспериментировать с тем, чтобы шагнуть немного за пределы, если вы знаете, что это безопасно. Но если вы не уверены, лучше делать это под присмотром учителя или тренера.

Больше половины ваших занятий должны проходить на пределе возможностей, но где-то 20-40% должны быть легкими. Лучше всего их чередовать: не «сначала все легкое, а потом — на пределе», а «легкое, на пределе, легкое, на пределе, на пределе, лекое, легкое» или что-то в этом роде.

Как выглядит это на практике

Если вы занимаетесь йогой, можно провести час практики, где около 60% стоек (примерно) будут для вас сложными (но не настолько сложными, что вы получите травму или будете истощены), а остальные — легкими, позволят вам сосредоточиться на дыхании и восстановиться после занятий на пределе.

Если вы бегаете, чередуйте дни: четыре дня сложные, но не сумасшедшие, а между ними — легкие нагрузки. И день или два отдыха, конечно.

Если вы учитесь играть в шахматы или го, решайте сложные задачи или упражнения, а также несколько простых. Легкие закрепляют шаблоны. Сложные учат новым моделям.

Если вы отрабатываете некую практику, например, учитесь медитировать, начните с коротких медитаций (скажем, 2-5 минут), так как это будет вашим пределом в начале. Но в конце концов вы захотите медитировать дольше (10 минут, 20 и даже больше), прощупывая пределы. А чередование с более легкими и короткими сеансами поможет вам сохранять тонус.

Если вы хотите научиться справляться с дискомфортом и неуверенностью, ищите способ чувствовать себя некомфортно каждый день и практиковать осознанность посреди этого дискомфорта. Например, холодный душ может быть вашим пределом. А в другой день, когда немного прохладно, можно просто выйти на улицу в одной футболке, на 20 минут. Вы можете практиковаться быть на пределе дискомфорта с помощью упражнений, выступлений на сцене, более длительных медитаций и т.д.

Как практиковать занятия на пределе возможностей

Когда вы на пределе, одно дело просто терпеть, стиснув зубы, до тех пор, пока все не закончится… и совсем другое — осознанно выходить из зоны комфорта.

Если вы хотите получать от этого максимальную отдачу, вот что я предлагаю:

Подойдите к краю и оставайтесь там немного дольше, чем хотелось бы. Хочется провалиться, хочется перестать. Вместо этого держите позу немного дольше. Принимайте это как рост в действии.

Теперь осознанно погрузитесь в дискомфорт и неуверенность. Окунитесь в свое тело, заметив ощущения дискомфорта. Стоите на сцене перед сотнями людей? Обратите внимание на ощущения тревоги или нервозности (или волнения, как бы вы это ни называли). Пробежали тяжелую милю? Обратите внимание на ощущения в ногах и туловище.

Тренируйтесь раскрываться в этой неопределенности и дискомфорте. Посмотрите, что вы можете сделать, чтобы расслабиться в ощущении себя на пределе. Можете ли вы ощутить любопытство? Изучите телесные ощущения, заметив, на что они похожи. Расслабьте мышцы. Испытайте чувство нежности. Чувство сострадания. Чувство юмора. Откройте свой разум для всех ощущений в настоящий момент, включая чувство дискомфорта, но также и всего, что вас окружает. Откройте для себя огромный небесный разум.

Попрактиковавшись, вы сможете ощущать комфорт, находясь на пределе возможностей. Ощущать легкость. И радость от того, как восхитительно не чувствовать земли под ногами.

Несколько правил о правиле предела

Не будьте всегда на пределе. Расслабляйтесь. Делайте и что-то легкое. Иногда нормально шагнуть за пределы, если чувствуете себя в безопасности. Это чувство исследования, поиска новых пределов. Ваши пределы будут меняться со временем. Обратите внимание, как это происходит. Шагните немного за край возможностей, если чувствуете сдвиг. Подходите к работе на пределе осознанно, не пытайтесь просто пробиться через него.

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