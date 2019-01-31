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Криминальный бросок на Юг

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Криминальный бросок на Юг

На днях в Администрацию порта Южный пришло письмо от ООО «Трастмарин». Компания сообщает, что собирается начать буксирные операции в акватории этого порта «согласно заключенным договорам с ведущими контейнерными линиями».

В письме не указано, о каких именно контейнерных линиях идет речь, и какие буксиры намерена использовать фирма. «Трастмарин» ограничился канцелярской формулировкой: «Наша компания имеет все необходимые технические средства и обеспечена квалифицированным персоналом».

Даже беглый анализ ООО «Трастмарин» вызывает вопросы. Почему буксирные операции стоимостью в десятки тысяч долларов собирается выполнять компания с уставным фондом всего 2000 грн? Довольно сомнительно, что при таком уставном фонде у компании есть договора страхования, и она несет хоть какую-то ответственность перед заказчиками своих услуг. И почему фирма не упоминается в открытых источниках, кроме разве что Единого госреестра юридических лиц?

Ответ прост. По информации участников рынка, за ООО «Трастмарин» стоит Андрей Марисов — одиозный россиянин с криминальной биографией. Его имя впервые появилось в СМИ в 2002 году в связи с операцией «Паутина», которую итальянская полиция проводила против русской мафии. Марисов был арестован, а после отбывания наказания в европейской тюрьме занялся бизнесом в Новороссийске.

По информации журналистов, официально Марисову запрещен въезд в Украину, но это не мешает ему вести дела в портах Большой Одессы. Сферы интересов Марисова — частная лоцмания и буксирные услуги. Его фирменный почерк — создание фирм-прокладок и аренда портофлота государственных портов по заниженным ценам. Прокуратура уже расследует дело о возможном сговоре руководителей Одесского порта с ООО «Экофлот», еще одной структурой Марисова. Другие компании, которые связывают с одиозным россиянином — ООО «Таг Сервис» и ООО «Прайм Эдженси».

По нашим данным, в порту «Южный», самом крупном порту Украины, Марисов готовится реализовать ту же схему. Его представители ведут переговоры с Сергеем Назаренко, затем Александра Григорашенко — одного из упоминаемых претендентов на должность начальника Южненского филиала Администрации морских портов Украины. Как известно, прежний глава этого филиала АМПУ Максим Широков оставил свою должность неделю назад, и сейчас филиалом временно руководит исполняющий обязанности начальника Виталий Липский.

Марисова не смущает, что его стиль ведения дел в Одесском порту уже почти привел к бунту сотрудников. Недавно вокруг ОМТП появились плакаты с изображением героя фильма «Крестный отец» Дона Корлеоне, который держит в руках портовый буксир «Патриот». Надпись на плакате гласила: «Он лишил нас работы и банкротит Одесский порт. Русский бандит Андрей Марисов — Дон Корлеоне нашего времени».

Возмущение портовиков легко понять. После портовой реформы 2013 года именно буксирные услуги являются одним из основных источников прибыли для госпортов — а значит, и для государства. Отдать буксирные операции фирмам-прокладкам — значит забрать деньги у работников портов и из госбюджета страны. И отдать их криминальному авторитету из страны-агрессора.

Примечательно, что ни возмущение портовиков, ни обращения общественных организаций, ни даже расследование прокуратуры относительно «Экофлота» не остановили Марисова. Если его фирмам-прокладкам таки удастся зайти в «Южный», над крупнейшим портом Украины нависнет серьезная угроза.

порт Южный, Андрей Марисов, Трастмарин
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