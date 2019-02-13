Начальник порта «Южный» подписал разрешение на работу фирме, против которой протестуют в Одессе

В понедельник, 11 февраля, сотрудники Одесского порта и общественные активисты устроили под стенами Администрации морских портов Украины (АМПУ) митинг против бандитской группировки, которая орудует на госпредприятии. А уже в среду в руки журналистов попало письмо за подписью и.о. директора ГП «МТП «Южный» Анатолия Яблуновского, которым он разрешает компании «Трастмарин», связанной с тем же учредителем, зайти в Южный и пользоваться инфраструктурой порта.

Оказалось, что в начале февраля руководство ГП «МТП «Южный» получило запрос от ООО «Трастмарин». Фирма обратилась к госпредприятию с просьбой разрешить отстой буксира «Австралия» и использование инфраструктуры причала №39. И.о. директора госпорта Анатолий Яблуновский просьбу удовлетворил.

Уставной капитал фирмы, которая собирается выполнять буксирные проводки стоимостью в десятки тысяч долларов, составляет всего 2000 грн. Но главное – реальным бенефициаром ООО «Трастмарин» является Андрей Марисов — одиозный гражданин России с криминальной биографией. В 2002 году он был арестован в Западной Европе за связи с русской мафией. СБУ запретило ему въезд в Украину, но он продолжает вести буксирный и лоцманский бизнес в портах Большой Одессы.

Названия фирм, через которые Марисов работает в ОМТП, можно было прочитать на плакатах митингующих в Одессе: это «Экофлот», «Таг Сервис» и «Прайм Эдженси». По словам участников митинга, эти фирмы берут в аренду государственные буксиры по заниженным тарифам, из-за чего порт недополучает миллионы гривен, а его сотрудники рискуют потерять работу.

Руководство АМПУ, конечно же, заметило митинг. Руководитель этого ведомства Райвис Вецкаганс пока отреагировал сдержанно: изучаем вопрос.

«Мы постоянно изучаем ситуацию по поводу тех услуг, которые предоставляются в порту. И в том числе, естественно, и по буксирным компаниям, поскольку сегодня рынок однозначно не урегулирован. И мы сейчас пытаемся принять решение. Да, это сотрудники. Они хотят понимать, что их ждёт. Понятно их желание спросить у государства, почему их не защищают. А сегодня всё запутано», - сказал он журналистам.

А пока в АМПУ «пытаются принять решение», ОМТП ежегодно теряет на махинациях с буксирами $5-6 млн. – таковы оценки общественной организации «Инфраструктурный совет».