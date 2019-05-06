Зеленский и антироссийские санкции США

Чтобы иметь возможность вести переговоры с позиции силы, новая Администрация Президента Украины должна активно включиться в процесс обновления (перезапуска) международных санкций против России.

У США всегда было четкое представление о сохраняющейся угрозе со стороны широкомасштабных злонамеренных действий России. Это и продолжающаяся оккупация Крыма и Донбасса и нарушения прав человека, злостные кибератаки и незаконная закупка чувствительных технологий для военных целей и разведки, вмешательство в выборы в США и поддержка режима Башара Асада в Сирии, финансирование протестных настроений в Европе и проектов в Иране. Все это демонстрирует полное нежелание Москвы вести себя в качестве ответственного члена международного сообщества. В то же время Вашингтон признает, что он постоянно вынужден адаптировать свои подходы к санкционному давлению на Россию, поскольку не может противостоять российской агрессии таким же образом, как это делается в отношении КНДР или Ирана. По словам помощника министра финансов США Маршалла Биллингсли (Marshall Billingslea), «российская экономика слишком масштабна и хорошо интегрирована в международную финансовую систему».

Поэтому не случайно 30 апреля в программе Face the Nation на телеканале CBS сенатор-республиканец Линдси Грэм (Lindsey Graham) вновь озвучил необходимость ввести новые санкции США против России. По словам политика, из уже действующих ограничений Москва выводы не сделала. «Все, что мы сделали в отношении русских, не работает. Нам нужно больше санкций до 2020 года, когда состоятся очередные выборы президента США. Очевидно, что в РФ не уловили сигнал, которое установило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы 2016 года», – заявил сенатор-республиканец.

Сенатор Линдси Грэм. AP Photo/Andrew Harnik

В настоящий момент на рассмотрении Конгресса находится два законопроекта о новых санкциях против России. Один из них, названный DETER Act («Сдерживающий акт»), предполагает введение ограничений в случае нового зарегистрированного вмешательства во внутренние дела США со стороны России. Как прописано в тексте законопроекта, Конгресс может ввести санкции в течение 10 дней. В этом случае будут запрещены любые операции с российским суверенным долгом и облигациями на территории США, будут заморожены активы российских энергетических и оборонных компаний и предприятий, а также имущество лиц из санкционного списка.

Второй законопроект называется DASKA Act (закон «О защите безопасности США от агрессии Кремля»). Он ударит, прежде всего, по российской газовой отрасли. Помимо этого, документ предполагает ограничения на участие в новых проектах в России, а также санкции против российского госдолга.

Оба законопроекта находятся в том или ином виде в Конгрессе уже несколько месяцев, не получая развития. Среди причин, по которым законодатели сомневались в необходимости новых ограничений, называлась и неуверенность в том, что новые санкции заставят Россию изменить политику. И здесь важна работа украинского дипломатического корпуса в США и МИДа.

США последовательно вводят санкции против России с 2014 года. Тогда Вашингтон ввел ограничительные меры и секторальные санкции против российских граждан и компаний в связи с оккупацией Крыма Россией и военными действиями на востоке Украины. В декабре 2016 года уходящий с поста президент США Барак Обама ввел новые антироссийские санкции, заподозрив Россию во вмешательстве в президентские выборы в США. 2 августа 2017 года уже президент США Дональд Трамп подписал закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Закон вступил в силу 29 января 2018 года. Он предусматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении любых компаний и физлиц, заключивших существенную сделку с предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса.

Первыми фигурантами санкционного списка в рамках этого закона стали 33 российские компании и шесть ведомств. В апреле новый санкционный список был расширен за счет 7 российских миллиардеров из списка Forbes (Олег Дерипаска, Виктор Вексельбер, Сулейман Керимов, Владимир Богданов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч), а также 15 связанных с ними и с экспортом вооружений компаний и 17 высокопоставленных чиновников и руководителей крупнейших российских госкомпаний. После объявления ограничительных мер активы лиц и компаний, попавших в санкционный список, на территории США были заморожены. Американским инвесторам дали срок для того, чтобы избавиться от ценных бумаг и завершить контракты с компаниями из санкционного списка.

3 августа группа из шести американских сенаторов, представляющих обе основные партии страны, внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект о запрете операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанка.

20 сентября Вашингтон расширил санкционный список в рамках закона CAATSA, добавив в него 27 физических лиц и шесть компаний из России, в том числе производителя гражданских лайнеров Sukhoi Superjet 100. В тот же день президент Дональд Трамп поручил Минфину и Госдепу США приступить к исполнению антироссийских санкций, предусмотренных законом CAATSA.

С января 2017 года администрация США ввела санкции против 232 физических и юридических лиц, работающих в ключевых секторах российской экономики. С 2014 года Минфин США ввел «блокирующие санкции» в отношении 14 финансовых институтов, секторальные санкции против 124 финансовых учреждений. В энергетическом секторе России ограничения США ввели против 20 российских компаний, а секторальные санкции – против еще 80 компаний.

Но несмотря на то, что санкционная программа США в отношении России стала одной из самых активных, масштаб и изощренность российской злокачественной деятельности гораздо более развиты, чем у других государств, подвергнутых санкциям США.

А что же Украина? Впервые Украина ввела санкции против российских физических и юридических лиц лишь в сентябре 2015 года. Тогда под ограничительные меры попали 388 человек и 105 компаний. Позднее санкционные списки неоднократно расширялись. Нынешний список насчитывает 1759 физических и 786 юридических лиц. Они опубликованы на сайте Президента Украины (физлица и юрлица). Но по факту товарооборот Украины с Россией вырос с $12,86 млрд в 2017 году до $14,98 млрд в 2018-ом (по данным Федеральной таможенной службы). По информации Государственной службы статистики, за первые два месяца 2019 года из России в Украину было импортировано товаров на сумму $1,16 млрд.

Эти цифры свидетельствуют лишь об одном, что санкции со стороны Украины носят не системный, а избирательный характер и требуют полной ревизии списка. Проект Sanctions2020 – это некая шеринговая модель в общественной и политической жизни страны, когда люди делятся друг с другом имеющейся информацией и именами причастных к аннексии Крыма или к войне на Донбассе, формируя действенный санкционный список персон и компаний. Со всеми бизнес-партнерами, детьми чиновников и финансирующими «гуманитарную военную помощь». Собственно этот список станет базой для наших европейских и американских партнеров. Когда каждый внесет свой вклад в формирование перечня – процесс влияния санкций на экономику России будет не обратим.

Благо в команде Владимира Зеленского понимают суть санкций и готовы работать над ними. Особенно после того, как Россия упростила получение российских паспортов для жителей ОРДЛО. «Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашему государству территориях, Россия признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта», – заявили в команде Зеленского. В штабе Зеленского добавили, что рассчитывают «на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов» и попросили усилить дипломатическое и санкционное давление против России. Не пора ли нам самим выступить с инициативой этого списка?

Анна Талимончук,

основатель и руководитель проекта Sanctions2020