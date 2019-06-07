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Об инфляции, процентных ставках и узких местах

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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Об инфляции, процентных ставках и узких местах

Любая экономика имеет предел своих производственных возможностей. Если расходы в экономике начнут превышать производственные возможности, то естественным образом вырастут цены. Отсюда предположение: оптимальный баланс бюджета — это такой баланс (профицит или дефицит), который задействует все без остатка производственные возможности экономики, но при этом не вызывает ее перегрузки.

Однако, в рыночной экономике существуют узкие места, т.е. места, в которых спрос превышает предложение. Для регулирования этих процессов государство может использовать фискальную политику, либо ограничивая спрос в узких местах, либо стимулируя в них предложение (рост производства).

Но сейчас в качестве механизма, регулирующего спрос и предложение, а, как следствие, и инфляцию используются процентные ставки. Но они являются слишком грубым инструментом и влияют на всю экономику в целом, а не только на ее узкие места. Последствием этого влияния является, в первую очередь, безработица, которая используется в качестве механизма, подавляющего инфляцию.

Поскольку процентные ставки являются грубым инструментом, а их влияние на экономику таким сложным, то монетаризм и Центральные банки придумывают насыщенные умеренно сложной математикой модели, которыми пытаются понять, объяснить и предсказать — какой же эффект изменение процентных ставок будет иметь на реальную экономику. Однако, крайне слабая действенность монетарной политики ЕЦБ и Банка Японии заставляет задуматься о невысокой силе влияния монетарной политики на экономику. Причиной является очень слабая применимость монетарной политики как механизма управления бизнес-циклом. Монетарная политика — добровольная «кооперативная игра» частного сектора экономики с Центробанком. Когда такая игра перестает устраивать реальную экономику, она ее прекращает (что, кстати, наблюдается в Украине). У ЦБ нет рычагов для того, чтобы заставить экономические субъекты участвовать в игре — он может лишь надеяться, что экономика отреагирует на снижение ставки ростом деловой активности.

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Влияние центрального банка на занятость в экономике ограничено исключительно штатом центрального банка (прямым образом) и его потребностями, обслуживаемыми сторонними организациями (косвенным образом). К великому огорчению центрального банка больше на занятость в экономике он никаким образом влиять не может, а может только надеяться.
В противоположность надеждам центрального банка правительство может, а в демократическом государстве обязано заботиться о благосостоянии своих граждан в пределах мандата, выданного ему этими самыми гражданами. У фискальной политики есть все необходимые инструменты прямого воздействия на агрегированный спрос, на агрегированное предложение, а также на уровень безработицы. В условиях бумажной денежной системы с плавающим обменным курсов любое суверенное правительство в рамках фискальной политики имеет в своем распоряжении все необходимые инструменты для того, чтобы оказывать действенное влияние на инфляцию и безработицу.

учетная ставка, Вячеслав Бутко
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Пятница, 7 июня 2019
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляции, процентных ставках и узких местах

В рыночной экономике существуют узкие места, т.е. места, в которых спрос превышает предложение. Для регулирования этих процессов государство может использовать фискальную политику, либо ограничивая спрос в узких местах, либо стимулируя в них предложение (рост производства). Но сейчас в качестве механизма, регулирующего спрос и предложение, а, как следствие, и инфляцию используются процентные ставки. Но они являются слишком грубым инструментом и влияют на всю экономику в целом, а не только на ее узкие места.
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