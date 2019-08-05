Непредсказуемые последствия

Легкость и скороспелость отбора кандидатов в народные депутаты от партии «Слуга народа» теперь приходится компенсировать суровостью жесткого контроля над ними как членами однопартийного большинства украинского парламента. Этим будет заниматься система тотального мониторинга за депутатами однопартийного большинства — «Большой Брат».
В этой ситуации непонятно, кому будет легче и свободнее, тому, кто попал к счастливое однопартийное большинство, но чей каждый шаг будет проверяться и будут выставляться тайные оценки за его голосование и публичное поведение. Или тому народному депутату, который при голосованиях свободен в своих политических предпочтениях или коррупционных фантазиях.
Та же проблема ожидает команду президента Зеленского и при выборе премьер-министра. Так как партия «Слуга народа» еще не успела вырастить своего опытного, честного,популярного кандидата в премьер-министры,то ей придется рисковать и выбирать из того что у нее есть. Более того, так как украинская власть представляет собой сеть сообщающихся сосудов и пересекающихся ветвей, то вслед за мониторингом парламентского большинства остро встанет вопрос о создании «Старшего Брата» для исполнительной власти — системы непубличного отслеживания за деятельностью Кабинета Министров Украины, соответственно, перманентный контроллинг решений премьера-министра и министров, на предмет коррупционных и профессиональных аномалий.
Наконец, к Новому году, после радикального обновления всего губернаторского корпуса, «Большой Брат» придет в регионы и мэрии крупных городов-миллионщиков.
Такова неизбежная логика формирования единого центра власти. А вот, кто и как воспользуется этим могучим политическим ресурсом это уже другой вопрос.
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