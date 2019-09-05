Своим все - чужим ничего. Налоговая политика Офиса крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова

Люди, которые принимают сложные решения в трудные времена, заслуживают уважения в будущем. Того, кто наживается на трудностях, ждут позор и наказание.

Президентские и парламентские выборы, а именно их результаты, подарили большей части общества надежду на улучшение жизни в ближайшем будущем. Результаты социологических исследований показывают, что уровень надежды и веры в будущее среди общества превысил показатели 2005 года, когда после мирной Оранжевой Революции экономика росла значительными темпами и не было открытых внешних и внутренних угроз. Открытое окно возможностей позволяет менять страну и проводить реформы. Однако, к сожалению, большинство украинцев, независимо от политических предпочтений, не замечают негативных экономических тенденций, последствия которых мы почувствуем в ближайшем будущем.

Экспертная среда, руководство налоговой, и даже одиозный олигарх Игорь Коломойский в своих интервью и комментариях рассказывают об угрозах, вызванных длительным сомнительным укреплением национальной валюты, истощением объемов реализации облигаций внутреннего займа, их высокой процентной ставкой и, что самое важное, недостаточным объемом налоговых поступлений.

Офис крупных налогоплательщиков — структурная единица Государственной налоговой службы осталась структуре «в наследство» от расформированной ГФС. Это орган, обслуживающий более 2,5 тысяч крупнейших налогоплательщиков Украины, которые в совокупности обеспечивают около 60% налоговых поступлений в Государственный бюджет Украины. Простым языком, данный орган работает с теми, кто в своей массе приносит налоги, идущие на оплату пенсий, обеспечение социальных льгот, заработную плату чиновникам, врачам и педагогам, военнослужащим и полицейским. Фактически, существование и устойчивое развитие государства Украина наполовину обеспечивается «финансированием», которое приносит структурная единица одного государственного органа.

До конца календарного года перед Государственной налоговой службой стоит титаническая задача компенсации дефицита государственного бюджета, пока незаметного для граждан, занятых послевыборной эйфорией или истерией.

Однако, проблема эффективности Офиса крупных налогоплательщиков заключается в его руководстве — команде председателя Офиса Евгения Бамбизова.

Логично, что для покрытия дефицита Офис принялся за ревизию деятельности своих контрагентов. 5 сентября Офис доначислил сети магазинов электроники «Фокстрот» 645 млн. дополнительных налогов. Председатель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов анонсировал проверку и других крупных ритейлеров.

В то же время подчиненные Бамбизова, совместно со Службой безопасности Украины провели рейды на предприятии «Арселор-Миттал» в Кривом Роге. В результате следственных действий сотрудниками СБУ, по словам главного юристконсультанта ПАО «Арселор-Миттал» Артема Филипева, было изъято оборудование на сумму 150 млн. долларов, что привело к замораживанию ключевого инвестиционного проекта компании.

По результатам аудита Офиса крупных налогоплательщиков, Евгением Бамбизовым была объявлена ​​сумма налоговых претензий — 9 млрд. гривен.

Данная деятельность Бамбизова вызвала негативную реакцию представителей иностранных государств, кредиторов и союзников Украины на международной арене. Посол Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли в своем интервью отмечал, что рейды по коммерческим предприятиям вредят инвестиционной привлекательности Украины.

Позже пресс-служба Государственной налоговой службы опровергла заявление Бамбизова и заявила, что проверки и аудит еще продолжаются, а сам Бамбизов только исполняет обязанности председателя комиссии по реорганизации Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, находящегося в состоянии ликвидации.

Деятельность Бамбизова в должности председателя Офиса крупных налогоплательщиков напоминает замкнутый круг — налоговые поборы и санкции для крупного бизнеса проводятся якобы для покрытия текущего дефицита, но влекут нежелание инвестировать и вести деятельность в Украине, что увеличит налоговый дефицит в будущем, который уже не будет чем восполнить. Более того, и сегодняшние его действия не являются гарантией результата, ведь вопрос выплаты средств может перенестись в судебные залы, в том числе международных арбитражных судов, причем перенестись на непонятный срок, а отношения бизнеса и государства будут испорчены навсегда.

Конечно, можно было бы понять и смириться с данным непопулярными действиями, если бы такие действия не были выборочными, а под крылом Офиса крупных налогоплательщиков не существовало «карманных» контрагентов.

Так, в реестре крупных налогоплательщиков находится ООО «Агроцентр Украина». Данная компания с уставным капиталом в целую 1000 гривен уже несколько раз сменила руководителя за последний год и имеет все признаки фиктивности. В частности, у предприятия, которое должно заниматься «производством удобрений и культур», отсутствуют любые земельные участки в пользовании и элементарные средства ведения деятельности. Однако, данное предприятие, по инсайдерской информации, в течение 2018-2019 гг. продало товаров на сумму 4 миллиарда 120 млн. 363 тыс. гривен. И это без имеющихся средств для возможности ведения такой объемной деятельности.

По всем признакам владельцы Агроцентра Украины осуществляли систематические манипуляции по скрутки и подмене приобретенного и реализованного товара, в результате чего были проведены «бумажные» операции, без фактического движения любых товаров, на 1 млрд. 153 миллиона 791 тыс. гривен. При этом образовывалась страшная сумма фиктивного НДС, реализованного за наличные средства.

Стоит отметить, что по данным информационно-аналитической системы YouControl, данное предприятие Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины находится под действием санкций на период 2018-2021 годов. Согласно решению СНБО от 14.05.2018, на него наложены ограничения в виде блокирования активов, ограничения операций и предотвращения вывода активов за пределы Украины. То есть успешная финансовая деятельность компании напрямую

зависит от Офиса крупных налогоплательщиков во главе с Евгением Бамбизовым.

Проанализировав данные факты, можно предположить, что Агроцентр Украины находится под покровительством Бамбизова в обмен на некий процент наличности от нелегальных операций. Иных оснований, почему Офис Бамбизова «кошмарит» реальный сектор экономики и игнорирует фиктивный мыльный пузырь — Агроцентр Украины, трудно представить.

Таким образом, Евгений Бамбизов осуществляет деятельность по принципу «своим — все, чужим — ничего». В данном уравнении чужими являются компании, приносящие прибыль в государственный бюджет, а своими — фиктивные обертки, раздутые до статуса «крупного налогоплательщика».

Справка:

Евгений Бамбизов — уроженец города Харькова. Всю жизнь работал в структурных подразделениях налоговой и ГФС. Во времена Януковича занимал должность заместителя начальника инспекции — начальника управления налогового контроля юридических лиц государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в городе Харькове, заместителя начальника Специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в г. Харькове Государственной налоговой службы, заместителя начальника Специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в г.Харькове Межрегионального главного управления Миндоходов.

С 2016 года занимает должность Начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

С момента внедрения электронного декларирования официальные доходы Бамбизова выросли в несколько раз. Основным источником доходов, согласно декларации, является прибыль от предпринимательской деятельности жены, владеющая брендом одежды Bambizova, а также подарки от третьих лиц.